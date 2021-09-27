عبد العزيز نصير : 152 ألف مستفيد من خدمات المعهد المصرفي

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصرفي، إن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية للمعهد ارتفع من 88.78 ألف شخص في العام 2019 -2020 إلى 152.528 ألف مستفيد سواء خضع إلى التدريب أو لبرامج التقييم خلال المالي الماضي.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر المعهد المصرفي إلى أن البرامج التدريبية ارتفعت من 30 برنامجًا تدريبيًّا إلى 80 برنامجًا، مضيفًا إلى أن عدد المتدربين خلال العام المالي 2020-2021 وصل إلى 1128 متدربا.

كما أضاف إلى أن المعهد نجح في مضاعفة عدد المستفيدين من برامج التقييم الخاصة بالمعهد المصرفي، ليرتفع من 20.696 ألف مستفيد إلى 47.932 ألف مستفيد نهاية العام المالي الماضي.

وأطلق المعهد المصرفي خلال العام المالي الماضي خدمة الرقم الساخن 15200، مشيرًا إلى أنه تلقى عليه 12 ألف اتصال، وأن البنك أطلق إدارة مختصصة لإدارة خدمة العملاء.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصرفي، إن المعهد نجح في دعم تطوير رأس المال البشري فى القطاع المصرفي الأفريقي، حيث نجح المعهد خلال العام المالي 2020/2021 في تقديم خدماته لأكثر من 200 متدرب من العاملين بالقطاع المصرفي الافريقي، مشيرًا إلى أن المعهد أطلق النسخة الثالثة من لبرنامج رواد المستقبل للدول الأفريقية.

إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المعهد من العاملين بالقطاع المصرفي الإفريقي بلغ 3500 متدرب من نحو 43 دولة أفريقية منذ إنشاء المعهد وحتى الآن.

وعلى مستوى دعم رواد العمال في مصري، قال إن المعهد أطلق برنامج افهم بيزنس، مشيرًا إلى أنهم يستفيدون كل سنة زيادة 5000 آلاف.

وقال نصير، إن المعهد أطلق برنامج لتدريب ألف تاجر علي أدوات الدفع الإلكتروني، بهدف التعرف علي المشاكل والتحديات التى تواجه التجار ومحاولة الوصول لحلول لها من خلال التعاون مع شركات بمجال التكنولوجيا للوصول لحلول تكنولوجيا.

وأوضح أن المعهد استمر فى تقديم برنامج أمن المعلومات بالتعاون مع مؤسسة SANS الدولية لعدد 30 ألف مصرفي من 12 بنكا لتخريج كوادر متخصصة قادرة علي مواجهة كافة الأخطار والهجمات الإلكترونية المختلفة.

وتابع نصير المعهد قدم 80 برنامجًا دوليًّا بطريقة التعلم الافتراضي بالتعاون مع كبرى المؤسسات المالية والتدريبية من مختلف أنحاء العالم بإجمالي عدد 1184 متدربًا وتم تقديم عدد من الموضوعات الجديدة التي تتناسب مع تداعيات جائحة كورونا وأثرها علي القطاع المالي والمصرفي.