عبد العزيز نصير مديرًا تنفيذيًّا جديدًا للمصرفي المصري

هبة حامدعُين عبد العزيز نصير مديرًا تنفيذيًّا للمعهد المصرفي المصري منذ الأول من شهر يوليو الحالي.بدأ عبد العزيز محمد صلاح نصير العمل في البنك التجاري الدولي حيث قضى به ثماني سنوات، انتقل بعدها للعمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2003 ولمدة 14 عامًا شغل خلالها عدة مناصب، حيث عمل بالتدريس بكل

هبة حامد

عُين عبد العزيز نصير مديرًا تنفيذيًّا للمعهد المصرفي المصري منذ الأول من شهر يوليو الحالي.





بدأ عبد العزيز محمد صلاح نصير العمل في البنك التجاري الدولي حيث قضى به ثماني سنوات، انتقل بعدها للعمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2003 ولمدة 14 عامًا شغل خلالها عدة مناصب، حيث عمل بالتدريس بكلية إدارة الأعمال بقسم التعليم التنفيذي، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.