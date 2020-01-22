عبد العزيز نصير: تدريب 95 ألف مصرفي خلال العام المالي 2018-2019

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن نحو 95 ألف مصرفي استفادوا من البرامج التدريبية للمعهد خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، منهم 30 ألف مستفيد من برامج التقييم.

وأضاف، خلال مائدة صحفية مستديرة، اليوم، أن التعليم الإلكتروني E-Learning سيكون إضافة قوية للإمكانيات التدريبية للمعهد، حيث تم تجهيز استديو بأعلى الإمكانيات؛ لتوفير المادة التدريبية للمصرفيين على الموقع الإلكتروني بمواد دراسية تفاعلية.

في السياق نفسه قال الدكتور زياد شاكر، مدير البرنامج، إن العامين المقبلين سيشهدان مزيدًا من التطوير للبرنامج عبر استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإتاحة برنامج محادثة Chat Bot؛ لتمكين المتدرب من توجيه الأسئة والاستفسارات طوال الوقت والرد عليها بشكل لحظي، بجانب تحقيق توازن بين المحتوى العلمي المفيد والإبهار البصري لطريقة العرض.

وأضاف أن برامج التعليم الإلكتروني استفاد منها 16638 منذ فبراير 2018 حتى الآن، في 13 بنكًا، وبلغ عدد الساعات التدريبية أكثر من 19 ألفًا، لافتًا إلى أنه تمّت إتاحة 16 برنامجًا، منها 4 دورات تعريفية، و15- 16 دورة بشهادة اجتياز.

في سياق آخر قال المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إنه جارٍ إلحاق متدربين أردنيين للاستفادة من البرامج التدريبية للمعهد المصرفي، كما أن تونس ومالاوي من الدول التي اطلعت على تجربة المعهد المصرفي المصري للاستفادة منها.

التوسع في الخدمات خلال 2020

ونجح المعهد المصرفى المصري فى الوصول إلى تقديم برامج التعلم الإلكترونى الـE-learning إلى أكثر من 16 ألف متدرب من 13 بنكًا، بإجمالي ما يزيد على 19 ألف ساعة خلال العام المالى الحالي.

وقال نصير إن المعهد استخدم خدمات الحوسبة السحابية لتوفير تلك الخدمة بطريقة مؤمّنة من خلال شبكة الإنترنت.

وأضاف أن المعهد يستهدف التوسع فى تقديم خدمات التعليم خلال 2020، حيث إنه أحد الأهداف الاستراتيجية للمعهد؛ نظرًا لما يمكن أن يحققه من زيادة كفاءة وفاعلية للمتدرب.

وأوضح أن الخدمة تضم أكثر من 20 برنامجًا مختلفًا تم تفعيلها فى 13 بنكًا، بإجمالى يزيد على 19 ألف ساعة تدريبية.

وتابع أن خدمة التعلم الإلكتروني تضم عدة برامج، منها أساسيات أمن المعلومات، وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها.