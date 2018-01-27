عبد العزيز: الجمارك لديها العزم على تحقيق قفزة نوعية

معتز محمودقال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك لديها الرغبة والعزم اليوم على تحقيق قفزات نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة تعوض ما فاتها فى الفترة الماضية نتيجة ظروف غير مواتية مرت بها البلاد.وأضاف خلال مشاركته بورشة العمل الخاصة ببناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة ا

معتز محمود

قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك لديها الرغبة والعزم اليوم على تحقيق قفزات نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة تعوض ما فاتها فى الفترة الماضية نتيجة ظروف غير مواتية مرت بها البلاد.

وأضاف خلال مشاركته بورشة العمل الخاصة ببناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود، أن هذه الظروف أدت الى عدم التمكن من تشغيل أدوات مهمة، أبرزها المشغل الاقتصادى المعتمد نتيجة إيلاء اهتمام أكبر لتأمين الدولة.

وأوضح عبد العزيز أن المصلحة ستبدأ فى إطلاق مبادرات مهمة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن النافذة الواحدة ستكون أحد تلك المبادرات وهى ما يمثل بها عدة جهات كالتخليص الجمركى.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى ن الجمارك لا تعمل بمعزل عن العالم، لافتا الى أنه بالأمس كان يوم الجمارك العالمى وكان شعاره ” بيئة آمنة للأعمال من أجل التنمية الاقتصادية”.

وأوضح عبد العزيز أن الجمارك تتحمل أعباء تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة التى وقعت عليها مصر، لافتا الى أن الاتفاقية تركز بالدرجة الأولى على السياسات التى يجب على الإدارات الجمركية حول العالم تبنيها، ونشير إلى رمزية الموعد من حيث إصرار مصر على احترام تعهداتها الدلية.

وأكد على إدراك الجمارك أنها الذراع التنفيذية لتوفير نتائج تسهم فى تسهيل إجراءات التجارة الدولية.