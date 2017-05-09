عبد العال يلتقي سفير المملكة الأردنية بالقاهرة

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة.

في مستهل حديثه، رحب الدكتور على عبدالعال بالســـفير، مؤكداً روابط الاخوة التى تربط البلدين الشقيقين، مشدداً على أهمية التنسيق بين الدول العربية في الوقت الذى تواجه فيه الأمة العربية تحديات خطيرة، داعياً إلى التنسيق بين البرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية لخدمة قضايا الأمة العربية.

من جانبه عبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، مشدداً على الدور المحورى الذى يلعبه البلدان في خدمة قضايا الأمة العربية وخاصة القضية الفلسطينية.