عبد العال يلتقى عددًا من رموز الجالية المصرية بجنيف

ياسمين فوازالتقى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من رموز الجالية المصرية بجنيف، في عشاءٍ نظمه علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى بعثة الأمم المتحدة بجنيف، بدار السكن على شرَفه.جاء ذلك في إطار زيارة عبد العال إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني ا

ياسمين فواز





التقى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من رموز الجالية المصرية بجنيف، في عشاءٍ نظمه علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى بعثة الأمم المتحدة بجنيف، بدار السكن على شرَفه.

جاء ذلك في إطار زيارة عبد العال إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وكذا مشاركته في اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي

خلال اللقاء أكد عبدالعال دور أبناء مصر في الخارج كسفراء لمصر في البلدان التى يقيمون بها، في ضوء اضطلاعهم بمسئولية نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر، وتبادل الحديث مع أعضاء الجالية، واستمع إلى رؤاهم بشأن التحديات التى يواجهها الوطن في المرحلة الراهنة.

من جانبهم أعربت رموز الجالية المصرية بجنيف عن عميق امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء، معربين عن تقديرهم الكبير لحرص الدكتور على عبد العال على الالتقاء بهم والاستماع إليهم.