عبد العال يطالب هيئات الإعلام بالتعامل مع تجاوزات الصحفيين

ياسمين فواز:طالب رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال، الهيئات الثلاث التي تنظم عمل الصحافة والإعلام (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام بالتعامل مع أية تجاوزات يرتكبها بعض الصحفيين والإعلاميين وفق أحكام القانون والدستور، لافتا إلى الدور المنشود للهيئات

ياسمين فواز:

طالب رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال، الهيئات الثلاث التي تنظم عمل الصحافة والإعلام (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام بالتعامل مع أية تجاوزات يرتكبها بعض الصحفيين والإعلاميين وفق أحكام القانون والدستور، لافتا إلى الدور المنشود للهيئات الثلاثة السابقة.

وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حرص المجلس على حرية الصحافة والإعلام المستنير والمسئول في مصر، مشددا على أهمية حرية الصحافة باعتبارها الضمانة الأساسية لوجود مجتمع ديمقراطي حر، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات من بعض الصحفيين والإعلاميين.