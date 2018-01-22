عبد العال يطالب البحرين بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر

ياسمين فواز التقى اليوم الدكتور على عبد العال والوفد المرافق له مع صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. في مستهل اللقاء، أكد الدكتور على عبد العال على دعم مصر الثابت لمملكة البحرين، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية محاولات من أي أطراف إقليمية لزع

ياسمين فواز

التقى اليوم الدكتور على عبد العال والوفد المرافق له مع صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور على عبد العال على دعم مصر الثابت لمملكة البحرين، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية محاولات من أي أطراف إقليمية لزعزعة أمن واستقرار البحرين، ومشدداً على وقوف مصر ضد كل الأخطار التي تواجه أمنها داخلياً وخارجياً .

وأكد على استعداد مصر لتقديم كل صور الدعم الممكنة لمملكة البحرين الشقيقة، ومشيداً بالتطابق الكامل للمواقف بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة انطلاقاً من تطابق المصالح بينهما والارتباط الوثيق بين أمن واستقرار وتنمية البلدين الشقيقين.

كما دعا الدكتور على عبدالعال إلى ضخ مزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر في ضوء الخطوات الاصلاحية التي تتخذها مصر على الصعيد الاقتصادي واصدار تشريعات تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وعلى رأسها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية.

كما أشار إلى حرص مصر على تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واستقرار كل الدول فيها ، وتناول أيضاً التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري من ناحية الحدود الغربية ، حيث ترتفع وتيرة عمليات تهريب السلاح والجماعات الإرهابية.

وأكد أيضاً على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

وشدد على أن مصر تحارب الإرهاب عبر خطين متوازيين، الخط الأول متمثل فى ضربات أمنية إجهاضية للعمليات الإرهابية، والخط الثاني مواجهة فكرية مع الإرهاب ويضطلع بهذا الدور الأزهر الشريف ووزارة التعليم عبر تنقية المناهج الدراسية من أية مكونات تحرض على العنف والتطرف.