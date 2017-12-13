عبد العال يشارك في الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي

ياسمين فواز يتوجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى العاصمة المغربية الرباط؛ للمشاركة فى الجلسة الطارئة للاتحاد البرلمانى العربى على مستوى رؤساء البرلمانات العربية، والمقرر عقدها غدًا الخميس، بدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الع

ياسمين فواز





يتوجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى العاصمة المغربية الرباط؛ للمشاركة فى الجلسة الطارئة للاتحاد البرلمانى العربى على مستوى رؤساء البرلمانات العربية، والمقرر عقدها غدًا الخميس، بدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة القرار الأمريكي الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وسيبحث رؤساء البرلمانات العربية التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وآليات التصدي له.

ومن المرتقب أن يلقي عبد العال كلمة خلال هذه الجلسة حول هذا الموضوع.