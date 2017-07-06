عبد العال يستقبل وفدًا من مجلس النواب الياباني

ياسمين فوازاستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه، اليوم الخميس، وفدًا برلمانيًّا من مجلس النواب الياباني، في حضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب أسامة هيكل رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- اليابانية، وعدد من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية

ياسمين فواز

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه، اليوم الخميس، وفدًا برلمانيًّا من مجلس النواب الياباني، في حضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب أسامة هيكل رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- اليابانية، وعدد من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- اليابانية، بمجلس النواب المصري.





في مستهل اللقاء رحب الدكتور على عبدالعال بالوفد الياباني، مشيرًا إلى الزيارة التى قام بها على رأس وفد برلماني، لليابان، فى مايو الماضي، ومعبرًا عن جزيل شكره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة بالغة في الاستقبال تعبر بصدق عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأشاد بالنتائج الإيجابية الملموسة التى تمخضت عنها تلك الزيارة.

كما أشاد بالمشروعات التنموية الكبرى التى تقوم بها اليابان في مصر، والتى تسهم في دعم عملية التنمية، مؤكدًا أن الدعم الياباني لمصر يلقى تقديرًا خاصًّا من الشعب المصري، معربًا عن تطلع مجلس النواب لزيادة مشروعات التعاون التنموى بين الجانبين، فى الفترة المقبلة، والتى تنعكس بشكل إيجابي على الشعب المصري في حياته اليومية.