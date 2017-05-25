عبد العال يستقبل سفراء القارة السمراء للاحتفال بيوم أفريقيا بالقاهرة

ياسمين فواز عقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أكثر من 30 سفيرًا من سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا. وأكد عبد العال أن البرلمان المصرى شاهد على 150 عامًا من الحياة البرلمانية المصرية، وطوال هذه الفترة كانت العلاقات المصرية الأفريق

ياسمين فواز

عقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أكثر من 30 سفيرًا من سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.





وأكد عبد العال أن البرلمان المصرى شاهد على 150 عامًا من الحياة البرلمانية المصرية، وطوال هذه الفترة كانت العلاقات المصرية الأفريقية ضاربة بجذورها عبر الزمن، وأشار إلى روابط مصر والدول الأفريقية فى معركة النضال ضد الاستعمار.

وقال إن الآباء المؤسسين فى هذه القارة عملوا على استقلالها، كى يستفيد أبناء أفريقيا من خيرها، مؤكدًا أن هذا اليوم يصادف تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية منذ 54 عامًا والتى أصبحت اتحادًا أفريقيًّا فيما بعد.

وأضاف أن الأفارقة قادرون بعزيمتهم على تحقيق التنمية والتقدم رغم المعوقات والعثرات والمؤامرات التى تواجههم، مؤكدًا انتماء مصر لأفريقيا هو انتماء دائم، وأن الدستور المصرى نصّ صراحة على هذا الانتماء، وهو ما يؤكد ارتباط مصير مصر بمصير القارة الأفريقية.

وأشار إلى استضافة مصر الكثير من المؤتمرات الأفريقية خلال المرحلة الماضية، ومنها برلمان عموم أفريقيا، والذى تناول موضوعات التنمية ومكافحة الإرهاب.

وشدد على حرص القيادة المصرية على تنمية العلاقات الأفريقية من خلال زيارات متبادلة وتشاور مستمر، مشددًا على حرص مصر رغم التحديات التى تواجهها على تدبير بعض الاحتياجات الخاصة بإعادة بناء قدرات بعض دول القارة الأفريقية من خلال الوكالة المصرية.

وأكد أن أفريقيا لا تنقصها الموارد، ولكن ينقصها الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وطالب بأن تحلّ دبلوماسية التنمية محلّ دبلوماسية التحرر الوطنى التى سادت فى خمسينيات القرن الماضى، وهو ما يقتضى أن نتعاون معًا ونعمل معًا وننبذ أى خلافات تنشأ بيننا حتى تجنى الأجيال القادمة ثمار هذا العمل المشترك.

وخلال اللقاء تحدَّث السفير عميد السلك الدبلوماسى الأفريقي بالقاهرة متوجهًا بالشكر لرئيس المجلس، وخاصة فيما يتصل بالعلاقات المصرية الأفريقية.

وأشار إلى حضور لقاء مع الرئيس السيسى، صباح اليوم، والذى أكد خلاله أن مصر تعتزم أن تظل فى أحضان أفريقيا. وقال: “بوصفنا سفراء نعيش فى مصر فقد شهدنا بأنفسنا الإرادة الجديدة التى أبدتها السلطات والشعب المصرى لإعادة التوحد مع أفريقيا”.

وأضاف السفير أن هذا الاتجاه يشجع الدول الأفريقية على ترجمة ذلك لحقيقة واقعة لمصلحة الشعوب الأفريقية.

ونوّه بأن الدور الحساس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع أشقائه نكروما وغيره كان نقطة البداية للعمل الأفريقي المشترك، وعلينا أن ننطلق من هذه الرؤية لمستقبل أفضل لشعوبنا.

وأشاد السفير عميد السلك الدبلوماسى الأفريقي بالقاهرة بأن النموذج الذى يقدمه البرلمان المصرى حاليًّا من امتزاج للشباب والمرأة، يعطى لنا دافعًا بأن هناك تغييرًا يمكن أن يحدث.