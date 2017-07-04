عبد العال يرفض طلب 30 نائبًا بإعادة الإشراف القضائي على الانتخابات

ياسمين فواز رفض على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجلسة اليوم الثلاثاء، الطلب المقدَّم من النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، و30 نائبًا آخرين بشأن إعادة المداولة فى المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات. حيث طالب…

ياسمين فواز

رفض على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجلسة اليوم الثلاثاء، الطلب المقدَّم من النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، و30 نائبًا آخرين بشأن إعادة المداولة فى المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.





حيث طالب النائب عبد الحميد كمال والنواب الموقّعون بإعادة مناقشة هذا الأمر ضمن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ورفض إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بحلول عام 2024 واستمرار الإشراف القضائي على جميع الانتخابات؛ لضمان نزاهة الانتخابات.

وعلل رئيس المجلس رفضه طلب إعادة المناقشة بأنه غير مستوفٍ للاشتراطات، حيث اعترض النائب عبد الحميد كمال على كلام رئيس المجلس، مؤكدًا أن الطلب قانوني ومستوفٍ الاشتراطات، وهو طلب جماعي ويجب إعادة مناقشة الأمر، بينما أصر رئيس المجلس على رفض مناقشته.