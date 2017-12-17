عبد العال يرفض تعريف غير القادرين بقانون التأمين الصحي الجديد

ياسمين فوازرفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالب عدد من النواب بإعادة صياغة مادة تعريف غير القادرين بقانون التأمين الصحي الجديد والذي يناقشه المجلس في جلسته العامة المنعقدة الآن.وأكد عبد العال صعوبة وضع تعريف لغير القادرين في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، قائلا: "عجز الفقه عن ت



ياسمين فواز

رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالب عدد من النواب بإعادة صياغة مادة تعريف غير القادرين بقانون التأمين الصحي الجديد والذي يناقشه المجلس في جلسته العامة المنعقدة الآن.

وأكد عبد العال صعوبة وضع تعريف لغير القادرين في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، قائلا: “عجز الفقه عن تعريف غير القادر”.

فيما أشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن تحديد القادرين وغير القادرين يتم من خلال تطبيق معايير الاستحقاق للتأمين الصحي.

وقال رئيس البرلمان إن وضع تعريف لغير القادر في قانون التأمين الصحي تكبيل.

كان عدد من نواب البرلمان طالبوا بإعادة صياغة المادة الخاصة بتعريف غير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وعدم ترك الأمر إلي وزارة المالية لوضع معاييره.

وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن المادة الخاصة بتعريف غير القادرين تحتاج لمراجعة داعيا لإعادة صياغة المادة بما يحقق مصلحة المواطن مضيفا “لجنة تحديد غير القادرين قد تصيب وقد تخطئ”.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن تعريف غير القادر متغير بمرور الوقت، داعيا لوضع معايير واضحة يتحدد على أساسها غير القادر وفقا لظروف معيشته.

فيما طالب النائب طلعت خليل، بتحديد مفهوم واضح لغير القادرين من خلال القانون لكي يكون ملزما للدولة مضيفا،:”لا يجب أن يكون الأمر بيد لجنة من وزارة المالية فهذا يضر المواطن”.