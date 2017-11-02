عبد العال يدعو أمريكا لدعم لمصر في حربها ضد الإرهاب

ياسمين فوازعقد وفد البرلمان المصري، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لقاءًا مع مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، في إطار اللقاءات المكثفة التي يعقدها الوفد، خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.واكتسب اللقاء أهمية كبيرة بالنظر إلى الحادث الإرهابي الأخير الذي شه

ياسمين فواز

عقد وفد البرلمان المصري، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لقاءًا مع مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، في إطار اللقاءات المكثفة التي يعقدها الوفد، خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واكتسب اللقاء أهمية كبيرة بالنظر إلى الحادث الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة نيويورك، وراح ضحيته عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدم الوفد البرلمانى تعازيه للجانب الأمريكي في ضحايا هذا الحادث، وتطرقت المباحثات إلى قضية مكافحة الإرهاب، خاصة في ضوء الخطر المتاعظم الذي باتت تشكله هذه الظاهرة على أمن دول العالم، دون التفرقة في هذا المجال بين دول نامية وأخرى متقدمة.

وأكد الدكتور عبدالعال على أهمية دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في حربها ضد الإرهاب.

من جانبه، أكد مايكل ماكول، تفهمه الكامل للمواجهات الأمنية الحاسمة التي تقوم بها مصر في مواجهة الإرهابيين، وفي مواجهة الفكر المتطرف المغذي للأعمال الإرهابية، سواء من خلال مبادرة الرئاسة المصرية بتجديد الخطاب الديني، أو من خلال الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف.