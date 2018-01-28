عبد العال يدافع عن التصويت على القوانين بالوقوف

ونواب يطالبون بتفعيل الإلكترونىياسمين فوازدافع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عن أخذ الموافقة النهائية على مشروعات القوانين بشكل نهائى وقوفاً وليس إلكترونياً.وقال موجها حديثه للنواب، إن التصويت الإلكترونى معمول به فى العديد من البرلمانات بالعالم، ولكن اللجو

ونواب يطالبون بتفعيل الإلكترونى





ياسمين فواز

دافع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عن أخذ الموافقة النهائية على مشروعات القوانين بشكل نهائى وقوفاً وليس إلكترونياً.

وقال موجها حديثه للنواب، إن التصويت الإلكترونى معمول به فى العديد من البرلمانات بالعالم، ولكن اللجوء إلى أخذ الموافقة وقوفاً الهدف منه الاحتياط.

وتابع: “لو حد جالس منكم مكاني أعلى المنصة بعد فترة هيعرف العدد كام داخل القاعة”.

كما ناشد “عبد العال”، أعضاء المجلس بالدخول لقاعة الجلسة، حيث تعطلت أعمال الجلسة بسبب تزايد خروج النواب من القاعة متوجهين للبهو الفرعونى “كافتيريا النواب”.

وقال “عبدالعال” خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: “عدد الحضور 420 نائباً، النائب يبصم ومعرفش بيروح فين، وأنا واثق إن في أعضاء داخل المجلس كانوا هنا في القاعة خرجوا ومرجعوش”.

من ناحيته، أكد النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25/30، في تصريحاته لـ”المال”، أن التكتل طالب مرارا بتفعيل التصويت الإلكترونى منذ دور الانعقاد الأول، لكن دون جدوى، مضيفا أن تفعيله سيسمح بتوضيح موقف كل نائب من القوانين التى يتم تمريرها، مشيرا إلي أنه ليس المعارضة فقط من تطالب بتفعيل هذا النظام، ولكن أيضًا مختلف التيارات داخل المجلس.

بينما أكد مصدر برلمانى رفض ذكر اسمه أن عبدالعال يحاول تمرير مشروعات القوانين باستخدام التصويت بالأيدى أو بالوقوف، باعتباره لائحيا صحيحا، مضيفا أن رئيس المجلس يرفض تفعيل التصويت الالكترونى رغم دقته لعدم اكتمال النصاب فى أغلب الجلسات واضطراره لتمرير مشروعات القوانين وعدم تأجليها.

ونوه المصدر فى تصريحات لـ”المال” بأن أغلب النواب ينسحبون خلال الجلسة مما يعيق استكمال مناقشة القوانين والتصويت عليها، وهو ما يدفع رئيس المجلس للاستكمال بباقي الأعضاء واعتماد تصويتهم بالأيدي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية والقيادى بتكتل 25-30،لـ”المال” أن المجلس أنفق ملايين الجنيهات علي التصويت الإلكترونى دون استخدامه، رغم مطالبات الأعضاء بذلك، لافتا إلى أن تفعيله سيحل العديد من الأزمات.