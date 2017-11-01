عبد العال يبحث في واشنطن تنشيط التجارة الحرة والسياحة

ياسمين فوازالتقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، التي أقامت إفطار عمل للوفد البرلماني المصري، في إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكيةوتناولت المباحثات أهمية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، كما شملت أهمية تنشيط السياح

ياسمين فواز

التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، التي أقامت إفطار عمل للوفد البرلماني المصري، في إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية

وتناولت المباحثات أهمية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، كما شملت أهمية تنشيط السياحة الأمريكية إلى مصر، في ضوء ما تتمتع به الأخيرة بنحو 1400 نقطة سياحية جاذبة للسياح الأمريكيين.

كما أكد الوفد البرلماني المصري في هذا الإطار على الإجراءات الأمنية العالمية الأخيرة التي تم تنفيذها في المطارات المصرية، حتى أصبحت من أكفأ المطارات في العالم من الناحية الأمنية.

في مستهل اللقاء، أشار كوش شوكسي مساعد المدير التنفيذي للغرفة إلى أن مصر شريك تجاري مهم للولايات المتحدة، مشيداً بالجهود الجادة التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، لكي تكون البيئة الاقتصادية في مصر أكثر استقراراً وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

في حين أكد المستشار الأول لغرفة التجارة الأمريكية على أهمية الزيارات التي تقوم بها وفود برلمانية مصرية، مشددا على ضرورة تكرار هذه الزيارات، للتعرف على القوانين التي تنظم العملية الاقتصادية في مصر، وخاصة ما يتعلق منها بقوانين الاستثمار .

وقد شارك في هذا اللقاء ممثلوا عدد من الشركات العالمية التي لها فروع عاملة بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعال على أن العلاقات المصرية الأمريكية لها تاريخ طويل، مؤكدا على أنه لايمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، واستعرض في هذا السياق أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، مثل قانون الاستثمار وقانون القيمة المضافة، وبعض الإجراءت الأخرى، مثل تحرير سعر الصرف وتحرير أسعار الطاقة، وهي كلها كانت أمور كانت محل إشادة من جانب المؤسسات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما أكد الدكتور عبدالعال على تحقق الاستقرار السياسي والأمني في مصر، وحاجة البلاد إلى المزيد من الشركات الأجنبية، وخاصة الأمريكية للاستثمار في مصر.