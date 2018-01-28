عبد العال: نظام الانتخابات الجديد يسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة

ياسمين فوازقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن وجود أغلبية داخل البرلمان، تؤدي إلى تجويد العمل البرلمانى، قائلا: "أتمنى أن تكون أغلبية البرلمان فى الدورة القادمة أغلبية حزبية".وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن قانون الانتخابات الحالى سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد كبير



ياسمين فواز

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن وجود أغلبية داخل البرلمان، تؤدي إلى تجويد العمل البرلمانى، قائلا: “أتمنى أن تكون أغلبية البرلمان فى الدورة القادمة أغلبية حزبية”.

وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن قانون الانتخابات الحالى سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة، مضيفا: “ستكون هناك فرص كبيرة للجميع من خلال القوائم”.

ووجه عبد العال حديثه لنواب تكتل 25-30، قائلا: “من الممكن ألا أكون موجودا فى المجلس القادم، ولكننى متأكد أن مشاركتكم ستكون أكبر”.

من جانبه، كشف الدكتور هشام عمارة، القيادى بالائتلاف وعضو المكتب السياسي لدعم مصر، أن النظام الانتخابي الجديد سيقوم على مبدأ تعميق الحياة الحزبية من خلال التركيز على نظام القوائم بنسبة ٧٥٪ مع ترك مساحة الفردى لن تتعدى ٢٥٪.

وأشار عمارة في تصريحاته لـ”المال” إلى أن النظام الجديد سيكون معياره الأساسي هو الصالح العام وصالح الدولة والرؤية العامة لها، مؤكدا أنه عندما تكون الانتخابات بالقائمة فإنه سيجبر النائب على أن يكون ولاؤه للحزب أو الائتلاف الذي يمثله وليس لنفسه.

وشدد القيادى بالائتلاف على أن في نهاية النظام الانتخابي المرتقب سيكون هناك كتلتان فائزتان فقط كما في دول العالم.