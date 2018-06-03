عبد العال: لا يستطيع أحد فرض سيطرته على البرلمان

ياسمين فوازرفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الترويج بوجود محاولات لفرض السيطرة على مجلس النواب، قائلاً: "لا يستطيع أحد أن يفرض سيطرته على مجلس النواب، فهو مستقل وحر فى آرائه ولا يستطيع أى من كان أن يفرض نفسه على البرلمان".جاء ذلك عقب مطالبة النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مص

ياسمين فواز

رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الترويج بوجود محاولات لفرض السيطرة على مجلس النواب، قائلاً: “لا يستطيع أحد أن يفرض سيطرته على مجلس النواب، فهو مستقل وحر فى آرائه ولا يستطيع أى من كان أن يفرض نفسه على البرلمان”.

جاء ذلك عقب مطالبة النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس البرلمان، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى الصحف التى هاجمت المجلس وإدعت أن هناك حالة لفرض السيطرة على نوابه.

وقال إن البرلمان لا يرغب في الدخول فى معركة مع الصحف، مضيفًا أن هذه الجريدة هى إحدى الصحف القومية، وهى رصينة وذات تاريخ عريق ولا نريد أن ندخل فى معارك معها.