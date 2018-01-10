عبد العال: لا توجد مزروعات تروى بمياه الصرف

ياسمين فواز طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بالتدقيق فيما يقال داخل الجلسة بشأن وجود مزروعات تروى بمياه الصرف الصحي، قائلاً: "هذا الكلام يجب التدقيق فيه لأننا دولة مصدرة للمنتجات الزراعية خاصة الفاكهة، ولاسيما أن هناك الكثيرين يتربصون بالدولة". وأكد عبد العال، خلال الجلسة الع

ياسمين فواز

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بالتدقيق فيما يقال داخل الجلسة بشأن وجود مزروعات تروى بمياه الصرف الصحي، قائلاً: “هذا الكلام يجب التدقيق فيه لأننا دولة مصدرة للمنتجات الزراعية خاصة الفاكهة، ولاسيما أن هناك الكثيرين يتربصون بالدولة”.

وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، على أنه ليس هناك ري لأى مزروعات بمياه الصرف الصحى بمصر.

ولفت عبدالعال، إلى أن العالم بأكلمه يتابع ما يناقش في مجلس النواب المصرى، كما أن البرلمان الدولى يستعرض ما يتم تداوله هنا، وبالتالى لا يجوز ترديد مثل هذا الحديث.

وأضاف: ليس هناك مزروعات على الإطلاق في مصر تروى بالصرف الصحى، لأن هذا الحديث يروجه بعض المغرضين وصدرته الصحافة للعالم، وهذا الكلام يجب ألا يقال فى هذه القاعة على الإطلاق.