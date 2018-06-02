عبد العال: قناة السويس وارتفاع الاحتياطي أبرز إنجازات السيسي

ياسمين فواز:قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجماهير التي خرجت في الانتخابات جاءت نتيجة للإنجازات التي حققها الرئيس، مضيفا أن شعب مصر العظيم أثبت جدارة وعراقة وقدرته علي التناسك وتجاوز المحن.وأوضح عبد العال خلال كلمته للترحيب بالرئيس، أن السنوات الأربع الماضية شهدت إنجازات كبيرة

ياسمين فواز:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجماهير التي خرجت في الانتخابات جاءت نتيجة للإنجازات التي حققها الرئيس، مضيفا أن شعب مصر العظيم أثبت جدارة وعراقة وقدرته علي التناسك وتجاوز المحن.

وأوضح عبد العال خلال كلمته للترحيب بالرئيس، أن السنوات الأربع الماضية شهدت إنجازات كبيرة منها مشروع قناة السويس وارتفاع الاحتياطي النقدي، مشيرا إلي أن السياسة الخارجية للرئيس نجحت في استعادة مكانة مصر عالميا وعربيا، مؤكدا أن مصر نجحت في عهد السيسي في جسر الهوة بين الفلسطينيين وتحقيق المصالحة.

كانت قد أطلقت المدفعية ٢١ طلقة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم السبت، في سابقة تاريخية منذ عام ٢٠٠٥.