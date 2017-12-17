عبد العال: قانون التأمين الصحي الجديد أشبه بنظيره الفرنسي

ياسمين فوازأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قانون التأمين الصحى الجديد قانونا متوازنا، لافتا إلى أنه أشبه بقانون التأمين الصحى الفرنسي. وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون الفرنسى هو منبت القوانين وجميع الدول تأخذ منه بما فيها دولة ما رافضا ذك

ياسمين فواز

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قانون التأمين الصحى الجديد قانونا متوازنا، لافتا إلى أنه أشبه بقانون التأمين الصحى الفرنسي.

وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون الفرنسى هو منبت القوانين وجميع الدول تأخذ منه بما فيها دولة ما رافضا ذكر اسمها قائلا : “مش عايز أجيب سيرتها “.

طالب نواب برلمانيون أثناء مناقشة البند الخامس من المادة الأولى بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بإضافة كلمة “نفسيا “إلي متن المادة ، نظرا لعدم التفرقة بين الصحة العقلية والنفسية بالمادة.

وينص البند الخامس على أن الصحة العامة، تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا، وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بضرورة، إضافة كلمة “نفسيا” لمتن المادة.

ورد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بتأكيده أن كلمة “عقليا” تشمل بالضرورة “نفسيا”، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فعقب “نصر الدين”، قائلا إن العقل والنفس شيئان مختلفان.

ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالإشارة إلى عضوية مصر في منظمة الصحة العالمية، والالتزام بتعريفاتها، فضلًا عن كون وزير الصحة أستاذًا في كلية الطب.

وانفعل “نصر الدين”، قائلًا: يعنى منظمة الصحة العالمية تحط أى تعريف وأنا المفروض أضرب تعظيم سلام وخلاص.

ومن جانبه أوضح النائب جمال الشريف، أن هناك تفرقة قانونية بين المرض النفسي والعقلي.

وتدخل رئيس البرلمان علي عبد العال، مؤكدا أن تلك التفرقة تحدث في المسئولية الجنائية، ولكن فيما يتعلق بأمور الصحة، يكون التعريف وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

في سياق متصل ،وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية بقانون التأمين الصحى الشامل، بشأن كون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.

و نصت المادة على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء وفقا لما تنتهي إليه اللجنة المشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في هذا الشأن.

وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

كما وافق المجلس على المادة 3 الخاصة بأن تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض، التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى الي الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام.

وتقدم هذه الخدمات من خلال:

1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.

2- الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.

3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

4- والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.

5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

6- الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.

7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.

8- الكشف الطبي الابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.