عبد العال : تحقيق مصر الأمن يصب في صالح أوروبا

ياسمين فوازاستقبل على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي، وعددًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.حضر اللقاء من الجانب المصري المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب طارق رضوا

ياسمين فواز





استقبل على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي، وعددًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

حضر اللقاء من الجانب المصري المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب.

في مستهلّ اللقاء رحّب عبد العال بالسفراء، مؤكدًا عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تربط مصر بالإتحاد الأوروبي، واستعرض الأوضاع في مصر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والتى يتمثل أبرزها في مكافحة الإرهاب، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع تحقيق الأمن والاستقرار على قمة أولوياتها للمرحلة الراهنة، كما أكد أن نجاح الدولة المصرية في تحقيق الأمن يصب في صالح أوروبا، منوهًا بالمجهودات التى تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه وجه إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الشكر للدكتور على عبدالعال على هذا اللقاء، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًّا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي، كما أن استقرار مصر وتنميتها يٌعدان أولوية أوروبية، مشيدًا بالجهود التى تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يقدر التحديات الهائلة التى تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، ويدعم مصر في سبيل مواجهتها.