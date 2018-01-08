عبد العال : البرلمان يناقش قانونى المحليات ومجلس النواب خلال 2018

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، والذى بدوره سيكون بوابة لمكافحة الفساد بشتى صوره فى المحليات.

وأكد – خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين – أن هذا القانون تمت مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ومعه مجموعة من المتميزين، ويواجه ما تردد عن أن المحليات هى بوابة الفاسد، وهذا القانون سيكون له دور كبير فى مواجهة هذا الفساد بشتى صوره، وسيكون له دور في تحقيق نقلة مهمة فى تاريخ مصر.

ولفت إلى أن البرلمان سيكون له أولوية فى إقرار قانون مجلس النواب الجديد خلال المرحلة المقبلة، والذى سيوسع بدوره نطاق الاختيار بالقائمة، ويسمح بالمشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية للأحزاب بتكوين ائتلافات فيما بينها قائلا :” البرلمان سيناقش قانونى المحليات ومجلس النواب بالعام الجارى”.