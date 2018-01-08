عبد العال : أرفض الابتزاز و أخشى على البرلمان من بعض أعضائه

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ممن يحاولون ابتزاز المجلس ، قائلا :” لن أقبل ذلك خاصة أنهم يتاجرون بمواقف معينة و لهم طلبات غير مشروعة ويحاولون أن يسقطوا هذا المجلس و أعلمهم جميعا، وأنا أعمل فى إطار الدولة المصرية وأعلم كل شاردة وواردة وأحمى أعضاءه فى إطار حمايتى للدولة المصرية”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، ردا على النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والذي أكد ضرورة وجود متحدث رسمى للبرلمان.

ورفض “عبد العال” مطالبة البعض بتعيين متحدث رسمي للبرلمان ، قائلا :” إن طبيعة عمل البرلمان، لا يتفق معها وجود متحدث رسمي للمجلس، خاصة أن كل عضو مستقل ويعبر عن آرائه، مشيرا إلى أنه شخصيا لا يخشى على المجلس من أى وسيلة إعلامية وإنما يخشى عليه من بعض أعضائه”.

وتابع : ” هناك نائب أسقطت عضويته إلا أنه لا يزال يتواصل مع قلة قليلة من الأعضاء فى المجلس، وأنا أعلمهم جيدا وأعلم أهدافهم، وعليهم أن لا ينسوا أنى رئيس المجلس وأعمل فى إطار منظومة الدولة المصرية ، وأحافظ على المجلس وأحميه، وذكرت مرارا أنه سيأتى اليوم الذى أكتب فيه مذكراتى عن دورى فى كيف حميت هذا المجلس من السقوط “.

ولفت إلى أنه تحمل الكثير فى شخصه وكرامته وكثير من التصرفات، ولكن الجميع يعرفون من خلال التعامل معي فى الثانوية والجامعة، بأنني لا أقبل الابتزاز إطلاقا للتفريط فى مصالح هذا المجلس على الإطلاق، مشيرا إلى أن الأمين العام للبرلمان يعلم حرصه على ذلك قائلا :”مش عاوز أقول بعمل إيه .. والأمانة العامة تعرف من هو على “عبد العال”.

