«عبد العاطي» ينعي وزير الري السوداني ويقدم تعازيه لحكومة الجنوب

نعى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان والذي وافته المنية صباح اليوم.

وأعرب عبد العاطى عن خالص تعازيه لحكومة وشعب جنوب السودان الشقيق وأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، مشيرا للعلاقات الودية التي كانت تربطه بالوزير ماناوا بيتر على المستويين الرسمي والشخصي، وهى العلاقة التي ظهرت جليه في تبادل الزيارات بشكل متواصل بين الجانبين، وإنعكست على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وكان قد حرص وزير الري السوداني ماناوا بيتر على زيارة مصر بشكل دائم في ظل العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان.