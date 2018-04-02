عبد العاطى : تحديث قاعدة بيانات المياه الجوفية

قال وزير الرى والموارد المائية، محمد عبد العاطي، إن الوزارة تجري حاليا تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمياه الجوفية فى مصر، ومن المقرر أن تظهر نتائجها خلال شهور.

و أضاف – فى تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر، الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية اليوم، عن إستراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية – أن التحديات التى تواجه قطاع المياه تتمثل فى أن 97% من مواردنا المائية تنبع من خارج الحدود، بجانب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وتأثير الزيادة السكانية على ارتفاع استهلاك المياه.

و أوضح أن هناك خطة بدأت منذ العام الماضى حتى 2037 لمواجهة تحديات الموارد المائية، من خلال عدة محاور بينها إنشاء محطات تحلية مياه وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتصل قيمتها إلى 900 مليار جنيه، ومن المتوقع مضاعفة ذلك الرقم .