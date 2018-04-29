عبد السلام: مصر المقاصة تحدث بنيتها التكنولوجية لتلائم مهامها الجديدة‎

أحمد علي - منى عبدالباري:قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن ما يتراوح بين 20 إلى 30 شركة مساهمة، وتوصية بالأسهم يتم تأسيسها يوميا، فضلا عن وجود 130 ألف شركة من هذا النوع مؤسسة بالفعل، مؤكدا على أهمية قيد الشركات بالإيداع المركزي. وأضاف عبدالسلام، خلال كلمته بمؤت

أحمد علي – منى عبدالباري:

قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن ما يتراوح بين 20 إلى 30 شركة مساهمة، وتوصية بالأسهم يتم تأسيسها يوميا، فضلا عن وجود 130 ألف شركة من هذا النوع مؤسسة بالفعل، مؤكدا على أهمية قيد الشركات بالإيداع المركزي.

وأضاف عبدالسلام، خلال كلمته بمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت”، الذي تنظمه جريدة “المال” اليوم الأحد، إلى ما استحدثته “مصر المقاصة” من أنظمة تكنولوجية جديدة للتوافق مع قرارات قانون الاستثمار الجديد، والتي ألزمت الشركات التي ستؤسس مستقبلا بالقيد بالإيداع المركزي، والشركات المؤسسة حالياً مع منح الأخيرة مهلة عاما لتوفيق أوضاعها.

وأوضح أن الشركة أنشأت فرعا لها داخل وزارة الاستثمار لتيسير الإجراءات على المستثمرين الراغبين في قيد شركاتهم، فضلا عن توسيع القاعدة التحويلية إلكترونيا، واتخاذ الشركة مقرا جديدا، وزيادة الكوادر الإدارية، فضلا عن اعتزامها استحداث نظام ميكروفيلم لحفظ جميع مستندات الشركات الموجودة لدى الشركة، ومن ثم إعدام هذه الأوراق.