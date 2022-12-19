عبد السلام المدني: «إيدك دبي 2023» يستعرض أحدث تقنيات وعلاجات طب الأسنان

أكد الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي بمؤتمر ومعرض «إيدك دبي أن «إيدك دبي 2023» المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم في قطاع طب الأسنان.

وقال سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي إنه يعتبر نقلة نوعية نظرًا لما يتضمنه من خبرات عالمية واسعة وورش عمل واستعراض أحدث التقنيات والعلاجات الحديثة في مجال طب الاسنان.

وأضاف «المدني» أن الدورة التي ستقام في دبي الأسبوع الأول من فبراير القادم حرص القائمون عليها على استقطاب العديد من المتحدثين والخبراء العالميين المتخصصين في طب الأسنان من المنطقة والعالم.

أجندة مؤتمر «إيدك دبي 2023» تضم جدولاً مكثفاً من المحاضرات والندوات

وتضم أجندة مؤتمر «إيدك دبي 2023» جدولاً مكثفاً من المحاضرات والندوات والنقاشات العلمية التي تستهدف أطباء الأسنان ومساعديهم وأطباء صحة الأسنان، وتقنيي وفنيي الأسنان.

إلى جانب عدد من ورش العمل بالإضافة إلى «ايدك ستارز» وهو فعالية مصاحبة للمؤتمر تضم عدد من الفنانين والمؤثرين في المجتمع، بالإضافة إلى أطباء الأسنان الشباب الناجحين الذين يشاركون الحضور خبراتهم ومهاراتهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الدورة الماضية من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2022» المتخصص في قطاع طب صحة الفم والأسنان، حققت صفقات قياسية مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار ( نحو 14.4 مليار درهم).

وأشار إلى دور المؤتمر في تهيئة روابط أعمال متينة وطويلة الأمد، ودوره في عرض واستكشاف آخر وأهم الحلول التكنولوجية وأكثرها فعالية في مجال طب وصحة الفم والأسنان، ومساعدة الشركات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم لعقد صفقات واستثمارات مشتركة تغطي احتياجات السوق المحلية والاقليمية والعالمية.

المعرض في دورته السابقة استقطب 66 ألف مشارك

وأوضح أن المعرض في دورته السابقة استقطب 66 ألف مشارك وزائر من 155 دولة حيث استعرضت الشركات ما يقارب ال4,800 ماركة عالمية من المنتجات المبتكرة في مجال الحلول الطبية والتي تمثل 3600شركة من كبرى الشركات المتخصصة في طب الاسنان والصحة العامة.

وشهد المعرض والمؤتمر عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمسابقات فيما ضم المعرض 22 جناحاً رسمياً للدول.

وأكد أنه في الفترة الأخيرة أصبحت دولة الإمارات محط اهتمام ونقطة جذب للاستثمارات الصحية والطبية، لما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وتسهيلات منقطعة النظير وموقع جغرافي استراتيجي على المستويين العالمي والإقليمي نظراً لموقعها الاستراتيجي كونها حلقة الوصل بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.