عبد الستار أبو مضاوى يقتنص مزاد «قبلى» السادس ..وسعر القنطار يرتفع إلى 3875 جنيها

نُظم أول أمس الإثنين مزاد لبيع القطن فى محافظة الفيوم، وبلغ سعر بيع القنطار خلاله 3875 جنيها، بزيادة 10 جنيهات عن مزاد يوم الأحد الذى بلغ سعره 3865 جنيها.

ويعد المزاد الذى نُظم الإثنين الماضي، هو المزاد السادس منذ بداية الموسم التسويقى الجديد لمحصول 2021 فى سبتمبر الماضي.

وطعلمت «المال»، أن شركة «عبد الستار أبو مضاوى « اقتنصت مزاد الإثنين، لييلغ إجمالى المزادات التى فازت بها الشركة 5 مزادات منذ بداية الموسم، بينما فارت شركة العمدة بواحد فقط..

ويبلغ مقدار الزيادة فى سعر قنطار وجه قبلى ما يتجاوز 2000 جنيهًا مقابل أولى مزادات العام الماضى التى بلغ خلالها سعر القنطار 1796 جنيها.

ولم تبدأ بعد المزايدة على أصناف وجه بحرى والتى عادة ما يكون سعرها أعلى من وجه قبلى بنحو 200 إلى 300 جنيه للقنطار.

ويبلغ محصول القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، وتعد تلك الكميات هى كل معروض الموسم التسويقى الجديد حيث إن مخزون الأقطان من الموسم الماضى «صفر».

وعممت الحكومة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال منظومة المزاد العلنى لأول مرة على المحافظات المنتجة للقطن، وعلى جميع الأصناف، مقابل تطبيقها بشكل جزئى على بعض الأصناف لمحصول 2020 حيث شمل المزاد محافظات بنى سويف والفيوم والبحيرة والشرقية، والموسم 2019 شمل تطبيق نظام المزاد العلنى على محافظتى الفيوم وبنى سويف.

كانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت فى بيان الاسبوع الماضي، أنها افتتحت 21 مركزًا لاستقبال الأقطان من الفلاحين مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء أو جلابين، فى المحافظات المعلنة طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وتتوزع المراكز بواقع 10 فى الفيوم، و7 فى بنى سويف، ومركز بالمنيا ومثله فى سوهاج، ومركزين بأسيوط، وفقا للوزارة.