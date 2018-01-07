عبد الرحيم يستنكر التدخل في اختصاصات نقابة الصحفيين

رحاب صبحى أبدى جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس نقابة الصحفيين دهشته بتصريحات منسوبة لأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشير إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس تحقق حاليا في شكوي مقدمة ضد الكاتب الصحفى الدكتور عمرو الشوبكي الخبير والباحث المعروف بمركز…

رحاب صبحى

أبدى جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس نقابة الصحفيين دهشته بتصريحات منسوبة لأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشير إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس تحقق حاليا في شكوي مقدمة ضد الكاتب الصحفى الدكتور عمرو الشوبكي الخبير والباحث المعروف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فيما تضمنه مقاله المنشور بصحيفة المصري اليوم تحت عنوان “فيديو الإرهابي”.

وأوضح أن سبب اندهاشه الشديد أن رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام شغل منصب نقيب الصحفيين أكثر من مرة وغالبية أعضاء المجلس من الصحفيين والطبيعي أن يكونوا علي دراية تامة بالقوانين المنظمة للمهنة .

وتمنى عبد الرحيم من رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس الاطلاع على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة قبل اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بأية تصريحات تخص الصحفيين فيما يتعلق بعملهم المهني خاصة أن المادة 211 من الدستور تنص على أن يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملة.

وتساءل عبد الرحيم “كيف يؤخذ رأي مجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملة وهو لم يطلع على القوانين القائمة؟”.

وناشد عبد الرحيم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس الاطلاع على المادة 34 من قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص على (تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها).

وفى النهاية ناشد عبد الرحيم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس باحترام القانون وإحالة الشكاوي الواردة ضد الصحفيين إلي نقابة الصحفيين للتحقيق فيها، كما ناشد جميع الصحفيين عدم المثول للتحقيق إلا أمام نقابته.