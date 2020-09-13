عبد الرحيم كمال: سعيد بعودة التعاون مع يحيى الفخراني ونجله في رمضان 2021

عبر الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عن سعادته لعودة التعاون بينه وبين الفنان يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في مسلسلهم الرمضاني الجديد “نجيب زاهي زركش”.

المسلسل هو التعاون الخامس بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد مسلسلات لهفة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

المسلسل عبارة عن عمل درامي اجتماعي، وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف.