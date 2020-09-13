ثقافة وفنون

عبد الرحيم كمال: سعيد بعودة التعاون مع يحيى الفخراني ونجله في رمضان 2021

في مسلسلهم الرمضاني الجديد "نجيب زاهي زركش"
أحمد حمدي 9:54 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20 9:54 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عبر الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عن سعادته لعودة التعاون بينه وبين الفنان يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في مسلسلهم الرمضاني الجديد “نجيب زاهي زركش”.

المسلسل هو التعاون الخامس بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد مسلسلات لهفة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

المسلسل عبارة عن عمل درامي اجتماعي،  وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

منهم عبد الرحيم كمال والجهيني.. كيف أثر ظهور المؤلفين الجدد على السينما؟

أحمد حمدي 12:14 م, الثلاثاء, 20 أغسطس 19

عبدالرحيم كمال: أستكمل كتابة حلقات «زلزال».. ولا أحب الانشغال بعملين معًا

أحمد حمدي 11:02 ص, الأربعاء, 3 أبريل 19