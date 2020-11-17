ثقافة وفنون

عبد الرحيم حسن: أقدم شخصية مختلفة في «نجيب زاهي زركش»

المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني
أحمد حمدي 11:58 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 11:58 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

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كشف الفنان عبد الرحيم حسن أنه يجسد في مسلسل “نجيب زاهي زركش” مع الفنان يحيى الفخراني الذي سيعرض في موسم رمضان القادم لعام 2021 شخصية مختلفة عما قدمه سابقا في أعماله الفنية.

وأضاف حسن في تصريحات لـ”المال” أنه يقوم فيه بدور “دكتور أنور” وهو صديق مقرب جدا لنجيب زركش الذي يقوم ببطولته الفخراني، ويحاول أن يوعيه بأهمية المحافظة على صحته وأخذ العلاج المناسب له حتى يظل بصحة جيدة.

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وأوضح أنه تحدث مواقف بينه وبين الفخراني “صديقه” بالمسلسل بسبب عدم اهتمام الاخير بأخذ العلاج والرعاية الطبية في أحد المواقف مما يدفع دكتور أنور لترك صديقه يفعل مايريد قائلا له في إحدى مشاهد العمل “أنت زهقتني”، مشيرا إلى أن المسلسل يحمل طابعا اجتماعيا خفيفا ومميزا وسيحبه الجمهور المصري والعربي.

المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي ويشارك في بطولته أنوشكا وكريم عفيفي وهالة فاخر ورامز أمير وغيرهم.

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بقلم أحمد حمدي

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