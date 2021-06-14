عبد الرحمن عجمى لـ«المال»:«سكاى أبوظبى» تستهدف التوسع بمشروعاتها فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالي

نجحت شركة «سكاى أبوظبى» للتطوير العقارى التابعة لمجموعة دايموند فى تحقيق مبيعات قياسية وذلك فى وقت قليل للغاية وهو ما دفعها لبدء دراسة عدد من المشروعات ضمن خطتها التوسعية التى تستهدفها الشركة فى السوق المصرية.

ومن هذا المنطلق حاورت «المال» المهندس عبد الرحمن عجمى الرئيس التنفيذى للمجموعة والذى قال إنها نجحت فى تحقيق مبيعات تعاقدية تقدر بحوالى 700 مليون جنيه فى ظرف شهرين من طرح مشروع Residence Eight للبيع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصل إجمالى عدد الوحدات التى تم بيعها 437 وحدة تمثل نحو %40 من الوحدات.

وأكد عجمى أن نسبة المبيعات المحققة فى ذلك الوقت القياسى ترجع الى عدة عوامل أهمها الموقع المتميز للمشروع وجودته، و كذلك حجم الطلب الحقيقى على شراء العقارات فى المدينة بما ساهم فى تحقيق تلك المبيعات.

وأوضح أن الشركة وعدت عملاءها بالبدء الفورى فى التنفيذ وهو ما قامت به فعلياً حيث بدأت أعمال التنفيذ بالحفر وأعمال الأساسات مشيرا إلى أن «سكاى أبو ظبى» تستهدف ضخ استثمارات خلال العام الحالى بقيمة 250 مليون جنيه وذلك للانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكثر من %30 من المشروع.

ويمتد مشروع Residence Eight على مساحة 23 فدانًا بموقع متميز بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى المنطقة المحيطة بالحى الدبلوماسى من الغرب والمطلة على 70 فدانا من المساحات الخضراء من الشمال والنهر الأخضر من الجنوب، و ينقسم تصميم المشروع بين مساحات خضراء ضخمة تصل إلى %82 من المساحة الكلية من المشروع ونحو 1000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 110مترات إلى 360 متر مربعا ما بين شقق ووحدات «دوبلكس» فاخرة.

وأشار إلى أن «سكاى أبو ظبى» تشارك بشكل كبير فى عملية التصميمات الخاصة بالمشروع من خلال الخبرة التى تتمتع بها الشركة من مشروعات فى دولة الإمارات مشيراً إلى أن المشروع يحتوى على حمام سباحة أعلى كل عمارة داخل المشروع وكذلك النادى الإجتماعى وعدد من حمامات السباحة فى المشروع.

وأكد أن الشركة وضعت العديد من طرق السداد الميسرة التى تناسب العديد من العملاء وتصل إلى 10 سنوات مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى بيع جزء كبير من المشروع للمصريين العاملين بالخارج.

وحول الاتفاقية التى أقامتها الشركة مع بنك أبو ظبى الأول قال عجمى إن الهدف من الاتفاقية إتاحة التسهيلات للعملاء وذلك للاستفادة من تمويل الوحدة على مدد أطول ضمن آلية التمويل العقارى مشيرا إلى الشركة لن تحصل على أى تمويلات بنكية وليست فى خطتها على الإطلاق.

وأكد عجمى وجود منافسة قوية فى العاصمة الإدارية الجديدة بين الشركات وهو ما يعتبر شيئا إيجابيا خاصة وأن ذلك يصب فى مصلحة المطور والعميل للحصول على منتج قوى ومزيد من الاختيارات.

وحول التوسعات التى تستهدفها الشركة قال عجمى إنها دخلت فى مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض جديدة فى مدينة القاهرة الجديدة وتقوم بالمفاضلة حاليا بين عدد من القطع بالمدينة بالإضافة إلى دراسة عدد من القطع بمنطقة الساحل الشمالى والتى قد تزيد مساحتها عن 100 فدان.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف أيضا التوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تقوم بدراسة عدد من القطع بالمدينة والتى قد تشمل إقامة مشروع عمرانى جديد أو تنفيذ برج متعدد الاستخدام خاصة فى ظل تزايد الطلب على شراء العقارات داخل المدينة.

وأوضح أن السوق المصرية لديها طلب ليس له مثيل فى المنطقة وتتمتع بفرص استثمارية كبيرة فى ظل مساعدة الدولة للمستثمرين وخاصة القطاع العقارى، مشيراً إلى أن العميل المصرى يهوى شراء العقار بغرض الاستثمار فى ظل تراجع الفائدة وزيادة العائد الاستثمارى من العقارات .

وأكد إلى أن الشركة بصدد الإعلان عن طرح الجزء التجارى و الادارى لمشروع Residence Eight خلال شهرين والذى تبلغ مساحته حوالى 16 ألف متر مربع متوقعا أن يصل إجمالى مبيعات الوحدات 1.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الجزء التجارى و الإدارى يضم وحدات تجارية وإدارية وخدمية ويقوم بخدمة العملاء داخل المشروع وخارجه خاصة وأنه يتمتع بموقع متميز للغاية، تزامناً مع وجود طلب قوى حالياً بالمشروعات غير السكنية مع بداية انتقال الحى الحكومى والذى قد يساهم فى نقلة نوعية فى العاصمة وخاصة على زيادة الطلب.

وأكد أن المجموعة تمتلك العديد من الأذرع الاستثمارية الأخرى والتى من بينها التعليمى والطبى بالإضافة إلى إدارة النوادى الرياضية.

ولفت إلى أن المجموعة عقدت اجتماعا مع رئيس هيئة الاستثمار لبحث فرص جديدة فى القطاع الزراعى ولم يتم الاستقرار بعد على المدن التى سيتم البدء فيها.