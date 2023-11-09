عبد الرحمن صابر: حملات المقاطعة تخلق المزيد من الفرص أمام المطاعم المحلية

أكد الدكتور عبد الرحمن صابر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة” ايجي ماب لإدارة التوسعات التجارية “، وجود فرص كبيرة أمام المطاعم المحلية، بالتزامن مع عمليات مقاطعة العلامات الاجنبية علي خلفية الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة.

وحدد صابر في تصريحات لـ” المال”، عدة عوامل لنمو علامات المطاعم المحلية، من بينها التسويق الجيد لتحقيق الانتشار المطلوب حاليا ، فضلا عن العمل علي زيادة الجودة بشكل كبير، بالاضافة الي تقليل الوقت الخاص بتنفيذ الطلبات داخل الفروع أو بخصوص التوصيل ” الدليفري” ليستمتع المستهلكون والعملاء بالحصول علي وجباتهم في اسرع وقت.

وأضاف صابر أيضا أنه من بين العوامل والعناصر اللازم العمل عليها هو تطوير قوائم الطعام لتلبية توقعات العملاء المتزايدة فضلا عن العمل علي افتتاح المزيد من الفروع في الاماكن والمحافظات المختلفة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ” ايجي ماب ” الي ان الفرص بشكل عام لا تأتي كثيرا ويجب اقتناصها والعمل علي استغلالها بما يحقق أكبر نجاح ممكن، قائلا: ” ان المطاعم الاكثر جاهزية ستكون الاسرع اقتناصا لهذه الفرصة، وستنجح في الحصول علي حصة سوقية كبيرة بما يسمح بزيادة رواجها ونموها.

واستطرد صابر حديثه قائلًا: فرصة نمو المطاعم المحلية في مصر كبيرة جدا خلال الوقت الحالي ،ومن المتوقع أن تستمر هذه الفرص في المستقبل القريب وذلك بفضل دعم الجمهور المستهلك المصري للكيانات والمنتجات المحلية واصراره علي مقاطعة العلامات الاجنبية.

وأشار الي ان علامات المطاعم المحلية التي تستطيع الاستفادة من المقاطعة كثيرة ومن بينها علي سبيل المثال ” بازوكا وبافلو برجر وغيرها من العلامات،لافتا الي ان مشجعة جدًا في الوقت الحالي، حيث يمكنها استغلال هذا الاهتمام المتزايد وتعزيز موقعها في السوق.

وأكد صابر علي اهمية تعزيز الوعي بدور مشروعات المطاعم المحلية في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص عمل للشباب ، موضحا أن أحداث فلسطين سيكون لها تأثير إيجابي طويل الأمد على صناعة المطاعم المحلية في مصر وتعزيزها كجزء من الحركة الاقتصادية المحل،وذلك بالتزامن مع تغير الاتجاه الاستهلاكي ناحيط العلامات والبراندات المحلية، وهو أمر حدث مع بعض علامات المشروبات الغازية مثل شركة سبيرو سباتس .