عبد الرؤوف قطب: التأمين متناهي الصغر ضرورة لدعم محدودي الدخل

الشاذلي جمعة:اعتبر عبد الرؤوف قطب، رئيس معهد التأمين المصرى، والعضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، أن الدبلومة المهنية الجديدة فى التأمين متناهى الصغر والتى يتم تنظيمها وتمويلها برعاية هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" هى خطوة لتفعيل منظومة التأمين متناهى الصغر.وأشار قطب، خلال

الشاذلي جمعة:

اعتبر عبد الرؤوف قطب، رئيس معهد التأمين المصرى، والعضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى”، أن الدبلومة المهنية الجديدة فى التأمين متناهى الصغر والتى يتم تنظيمها وتمويلها برعاية هيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا” هى خطوة لتفعيل منظومة التأمين متناهى الصغر.

وأشار قطب، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية للتأمين متناهي الصغر، إلى تعاون الاتحاد المصرى للتأمين ومعهد الخدمات المالية فى دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع هيئة التعاون الألمانية “GIZ” منذ عام 2013، وتم تشكيل لجنة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى الاتحاد المصرى للتامين.

وأكد أن التمويل والتأمين متناهى الصغر هما ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصرى وحماية محدودى الدخل، لافتا إلى أن الدبلومة الحالية للتأمين متناهى الصغر مدتها 7 شهور، وتتضمن تدريب مصريين على يد أمريكيين وكنديين وفرنسيين لصقل مهاراتهم؛ لتدريب المزيد من العاملين بقطاع التأمين على منظومة التأمين متناهى الصغر.

وكشف أن قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين الجديد المنتظر صدوره قريبا يتضمن بابا للتأمين متناهى الصغر والسماح بتأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر.