عبد الخالق : التأمين المصرفى يساهم بـ25% من مبيعات «GIG تكافل»

كشف ربيع عبد الخالق، العضو المنتدب لشركة GIG- مصر لتأمينات الحياة التكافلي، أن التامين المصرفى يساهم بـ25% تقريبًا من مبيعات الشركة.

GIG تكافل تتفاوض مع بنوك جديدة لإبرام تحالفات تأمين مصرفي

وأضاف عبد الخالق أن شركته تتفاوض حاليًّا مع عدد من البنوك لإبرام تحالفات جديدة للتأمين المصرفي لتسويق وبيع منتجاتها عبر فروع البنوك.

وكانت الشركة قد حققت معدل نمو 26% فى الأقساط خلال العام المالى (2021-2022) لتبلغ 1.16 مليار جنيه.

المؤشرات المالية للشركة

كما قامت الشركة بسداد مبلغ تعويضات للعملاء بلغ 517 مليون جنيه فى 2022/2021 مقابل 413 مليونًا خلال العام المالى 2021/2020.

ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لشركة «GIG» – مصر لتأمينات الحياة التكافلى

كما استطاعت الشركة تحقيق فائض نشاط تأميني بمبلغ 38 مليون جنيه، وهذا بخلاف تكوين احتياطي خاص بعوائد فرق العملة، وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الخصوص بمبلغ 6.2 مليون.

تستهدف الشركة الوصول إلى 1.2 مليار جنيه أقساطًا مكتتبة خلال العام المالى الحالى 2022-2023.

بلغت المحفظة الاستثمارية للشركة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2021 بنسبة نمو 31% عن العام المالى السابق، كما حققت عائدًا على الاستثمار بلغ 142 مليون جنيه.