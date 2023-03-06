عبد الحميد شرارة : «رايز اب» جذبت 10 آلاف مستثمر على مدار 10 سنوات

عقدت شركة “رايز اب” الرائدة في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل النسخة العاشرة من “قمة رايزاب 2023” والتي تعقد تحت شعار “ابق حقيقيا” Stay Real، والتي ستقام في المتحف المصري الكبير في الفترة من 16 حتى 18 مارس الحالى، بحضور أكثر من 20,000 شخص من 60 دولة حول العالم.

وخلال المؤتمر الصحفي تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “انطلاق” لدعم ريادة الأعمال كشريك إستراتيجي للقمة تهدف الشراكة لتناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال المصري وإيجاد حلول سريعة لها من أجل النهوض بالقطاع وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال عدة فعاليات وموائد مستديرة ستتم خلال القمة وبعدها.

كما تم الكشف أيضا عن أبرز ملامح القمة والتي تأتي بشكل جديد كليا بدأ من مناظرات للقضايا الهامة بالقطاع و الموائد المستديرة و التي تتناول 6 محاور أساسية وهما: العواصم الذكية والتكنولوجيا والمجتمع، الاقتصاد الإبداعي، التكنولوجيا الناشئة، والاستدامة، أما المحور الأبرز يأتي تحت اسم “10 سنوات” يأتي ليناقش تطور الصناعات وإبراز الشركات الناشئة التي استمرت في النجاح لمدة 10 سنوات .

وفي تلك المناسبة صرح عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايزاب –قائلا ” لقد قررنا أن نعقد المؤتمر الصحفي اليوم في وسط البلد لأنه المكان الذي بدأت فيه القمة وهنا بدأت نشأة قطاع ريادة الأعمال فتلك المنطقة احتضنت الشباب المبدعين الذين لديهم أفكار في وحلول مبتكرة في كل القطاعات فأصبحت مركز ا يضم حاضنات ومسرعات الأعمال والجامعات والصحافة وشركات خدمات لمساعدة هؤلاء الشباب. لقد كان هدف “رايز اب” وقتها ان تصبح منصة تقوم بتسهيل عملية التواصل بين الشركات الناشئة بعضها ببعض وأن تقوم تلك المنصة بخلق مجتمع متكامل “.

وأضاف شرارة:” على مدار 10 سنوات استطاعت “رايز اب” أن تجذب 10 آلاف مستثمر واستطاعت الشركات الناشئة المصرية إن تجمع حوالي 3 ونص مليار دولار في العشر سنوات مما ساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر وشجع الشباب على البدء شركاتهم الناشئة وكام بنشر ثقافة ريادة الأعمال.”

وعبر شرارة عن فخره باستضافة المتحف المصري الكبير أحد أكبر الصروح التاريخية فى العالم و الذي أصبح منصة لاستضافة أهم الأحداث في مصر للنسخة العاشرة من “قمة رايز اب 2023” والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه و الذي يعتبر مكانا مرتبط بالمصريين تاريخيا ليجمع بين الثقافة والحضارة القديمة و المستقبل المشرق للنماذج الناجحة لرواد الأعمال المصريين.

وأكد أن النسخة العاشرة من القمة تأتي بطابع مميز من حيث الفعاليات والمكان والشركاء وستقدم حلول وخطوات جادة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال.

وصرح أشرف مقلد رئيس القطاع التجاري بشركة مراكز عن سعادته بالإعلان عن إطلاق النسخة العاشرة من قمة “RiseUp” مؤكدا أنها أكبر تجمع لرواد الأعمال في المنطقة حيث تجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد مقلد أن الشركة تهتم بريادة الأعمال والابتكار وتعتبرهما ركن أساسي لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركة، مضيفاً إلى أن دعم ريادة الأعمال جزء أساسي من إستراتيجية مراكز منذ انطلاق أنشطتها الاستثمارية داخل السوق المحلية.

ستضم القمة هذا العام متحدثين عالميين ومن أبرزهم رونالدو مشاور، مؤسس VP Amazon، و Souq.comوهشام الناظر، مدير مكتب مصر بشركة Google ، وشينز جلبي مدير مسرعة الأعمال بشركة و Google و شالو جارج – العضو المنتدب لشركة مايكروسوفت و غيرهم.

وستتيح القمة هذا العام عدة مميزات للشركات الناشئة وهما إيجاد فرص استثمارية للشركات الناشئة تقام من خلال اجتماعات فردية بين رواد الأعمال والمستثمرين، وتوفير فرص العمل عن طريق اتاحة الفرصة للشركات الناشئة بإيجاد الموظفين وفقا لاحتياجاتهم عن طريق “حائط الفرص” الذي سيتم طرح فيه فرص المطلوبة حتى يقوم الراغبون بالعمل، وأخيرا، سيتم عمل جلسات استشارات للشركات الناشئة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال.

وتقام القمة هذا العام بالتعاون مع شركة مراكز” Marakez” وحالا وبنك مصر وبيبسيكو واجورة و انطلاق.

يذكر أن شركة “رايز أب” تأسست في مصر عام 2013، بهدف خلق شبكة تواصل بين رواد الأعمال ودعمهم للحصول على فرص استثمارية لشركاتهم الناشئة، وتعمل الشركة كمنصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا تنظم فعالية عالمية سنوية تجمع من خلالها كافة الأطراف العاملة في مجال ريادة الأعمال، من رواد الأعمال والصناديق الاستثمارية وحاضنات الأعمال.