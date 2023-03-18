عبد الحميد شرارة: «رايز أب» شريك رئيسي في دعم الشركات الناشئة ودفعها للنجاح

اختتمت قمة رايز أب 2023 فعاليات نسختها العاشرة وحققت نجاحًا كبيرًا كأكبر حدث داعم للشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، حيث انعقدت فعاليات القمة على مدار ثلاثة أيام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقشت فعاليات قمة رايز أب 2023 بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدداً من الموضوعات المهمة بالنسبة للشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر مثل التكنولوجيا المالية وبنيتها التحتية، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، والفن والموسيقى، والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال xx جلسة نقاشية.

وشهدت فعاليات القمة حضور أكثر من 20 ألف رائد أعمال ومستثمر من 60 دولة حول العالم، مما جعلها منصة رائدة تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات ذات الصلة تحت سقف واحد بما ينعكس بصورة إيجابية على دعم وتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

شارك في الجلسات النقاشية مجموعة من أهم وأبرز المتحدثين ورواد الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين في مجال الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والشركات الناشئة، واستعرضت هذه الجلسات كافة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وريادة الأعمال والحلول الممكنة.

أعرب عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة رايز أب، عن سعادته وفخره بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة العاشرة للقمة التي أصبحت تمثل مساهم أساسي ومباشر في محيط ريادة الأعمال، وشريكاً رئيسياً في دعم الشركات الناشئة ودفعها نحو النجاح والتطور، وأثنى على جهود الحكومة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت عاملاً رئيسياً في اقتصاد الدولة المصرية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم معرض على هامش فعاليات القمة للشركات الناشئة الأكثر نجاحًا وتأثيرا فى الشرق الأوسط، استعرضت خلاله خدماتها للجمهور.