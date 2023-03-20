عبد الحميد شرارة: «رايز أب» شريك رئيسي في دعم الشركات الناشئة ودفعها للنجاح والتطور

اختتمت قمة رايز أب 2023 فعاليات نسختها العاشرة وحققت نجاحاً كبيراً كأكبر حدث داعم للشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، حيث انعقدت فعاليات القمة على مدار ثلاثة أيام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهدت فعاليات قمة رايز أب 2023 حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحمد فريد رئيس هيئه الرقابه الماليه ، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والشركاء بنك مصر وفودافون والراعي الرسمي شركة مراكز.

وناقشت قمة رايز أب 2023 عدداً من الموضوعات المهمة بالنسبة للشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر مثل أحدث اتجاهات التجارة الإلكترونية، والتقنيات الناشئة ونماذج الأعمال، والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى وضع التكنولوجيا المالية في مصر، وأهمية البيانات للشركات الناشئة ، وكيفية الاستفادة من التقنيات الناشئة لإنشاء النمو المستدام.

وعلى صعيد الفن والموسيقى بحثت قمة رايز أب 2023 مستقبل صناعة الأزياء في ظل التكنولوجيا الرقمية، وكذلك الهندسة المعمارية المستدامة وتصميم مستقبل الإنثروبوسين، وطرق المشاركة الإبداعية في عالم سريع التغيير، وصناعة الرسوم المتحركة والتحديات التي تواجهها كمهنة، بالإضافة إلى التصميم الجرافيكي وتحويله من تصميم إلى طباعة، وبحث قيود الذكاء الاصطناعي في إنشاء الفن والموسيقي والأعمال الإبداعية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، كما ركزت القمة على توضيح خطوات ومباديء الزيادة من نجاح العلامات التجارية، واستعراض وجهات نظر ونصائح من المؤسسين في كل من الإعلانات ومشاريع التليفزيون والأفلام.

كما ركزت فعاليات قمة رايز أب 2023 على تعزيز نمو التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية في سوق الشرق الأوسط وتحدياتها، ومستقبل وتطوير النظام البيئي، وانتقال الشركات الناشئة إلى بيئة عملية أكثر صحة، ومستقبل التكنولوجيا المالية في مصر وكيفية التغلب على مصاعبها، وإمكانيات الشركات الناشئة في مصر، وجمع الأموال والتكيف مع التغيرات الجديدة، وقوة البيانات في بناء الشركات الناشئة، بالإضافة إلى اتجاه إفريقيا نحو مشاركة رأس المال الاستثماري، والفرص والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، ومخاطر الاستثمار، وإيجاد حلول مستدامة لتحديات المجتمع.

شارك في الجلسات النقاشية مجموعة من أهم وأبرز المتحدثين ورواد الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين في مجال الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والشركات الناشئة، واستعرضت هذه الجلسات كافة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وريادة الأعمال والحلول الممكنة.

أعرب عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة رايز أب، عن سعادته وفخره بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة العاشرة للقمة التي أصبحت تمثل مساهم أساسي ومباشر في محيط ريادة الأعمال، وشريكاً رئيسياً في دعم الشركات الناشئة ودفعها نحو النجاح والتطور، وأثنى على جهود الحكومة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت عاملاً رئيسياً في اقتصاد الدولة المصرية.

وأكد أن عدد الحضور بالنسخة العاشرة من قمة رايز أب تجاوز 14 ألف رائد أعمال ومستثمر من أكثر من 60 دولة حول العالم، مما جعلها منصة رائدة تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات ذات الصلة تحت سقف واحد بما ينعكس بصورة إيجابية على دعم وتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، كما أشاد بعقد فعاليات القمة في المتحف المصري الكبير كموقع جاذب للسياحة.

وأشار إلى أن فعاليات القمة شارك بها أكثر من 300 متحدث، كما ضمت القمة أكثر من 150 شركة عارضة، بينها 23 شركة من فلسطين، و6 شركات من ليبيا، و10 شركات من الكويت، و11 شركة من البحرين، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات من السعودية ولبنان وتونس ومن كافة أرجاء الوطن العربي، إلى جانب شركات أخرى من 5 دول إفريقية. كما أبدى شرارة فخره بأن قمة رايز أب 2023 كانت راعية لأكثر من 251 اتفاقاً للتوفيق بين أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين، وأن فعاليات القمة ساهمت في توفير 118 فرصة عمل تقدم لشغلها نحو 1432 شخصاً.