عبد الحليم يترأس الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد البريدى المتوسطى

رئيس البريد: الاجتماعات تتناول موضوعات مهمة

المال –خاص

ترأس أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة البريد المصرى الوفد المشارك فى اجتماعات الدورة الاستثنائية الخامسة للجمعية العامة للاتحاد البريدى المتوسطى ولجنة تطوير الاعمال بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وقال عبد الحليم فى بيان صحفى، إن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة حيث إنها تعقب اجتماعات مجلسى الادارة والاستثمار البريدى للاتحاد البريدى العالمى حيث تناولت عدداً من الموضوعات المهمة مثل الاصلاح الهيكلى والمالى لميزانية الاتحاد ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة السابقة، إضافة الى مناقشة الآليات المقترحة لتطوير نظم العمل بين البلدان الاعضاء بالاتحاد البريدى المتوسطى وتحديد مواقف الاتحاد من جميع الموضوعات محل النقاش قبل المؤتمر الاستثنائى للاتحاد البريدى العالمى المقرر إقامته خلال الربع الاخير من العام الحالى بأثيوبيا، كما تناولت الاجتماعات تحديد الاجراءات الخاصة بإصدار طابع مشترك للاتحاد واختيار افضل تصميم للطابع على مستوى البلدان الاعضاء.

كما عقد رئيس البريد اجتماعا مع خليل داود رئيس مجلس ادارة الاتحاد وفؤاد الزيدى الرئيس المشترك مع البريد المصرى فى لجنة تطوير الاعمال بهدف وضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء فى مجال تطوير الاعمال والتجارة الالكترونية وتطبيقاتها،الى جانب تعزيز التعاون بين مصر وكل بلدان الاتحاد البريدى المتوسطى.