عبد الحليم علام يخلف القدير الراحل رجائي عطيه في قيادة نقابة المحامين

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فوز عبدالحليم علام، نقيبًا للمحامين ، وفق بيان النقابة.

وكانت الانتخابات التي جرت اليوم الأحد على مقعد النقيب العام، خلفا للقدير الراحل رجائي عطية .

حضر إعلان اللجنة مجدى سخى وكيل النقابة، والقائم بأعمال نقيب المحامين، وحسين الجمال، أمين عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة، وأسامة سلمان وكيل المجلس، وأبو بكر ضوة، ومحمود الداخلي الأمينان العامان المساعدان، وصلاح سليمان، وعبدالحفيظ الروبي، ومحمد الكسار، ومحمد راضي مسعود، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء المجلس.

نص بيان اللجنة كالآتي:

” قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ” صدق الله العظيم

السيدات و السادة

حرصا من مجلس نقابة المحامين على إرساء مبادئ الديمقراطية بإجراء انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل فقد طلبت من هيئة قضايا الدولة الإشراف على انتخابات النقيب العام .

ومساهمة من الهيئة في تدعيم مبادئ الديمقراطية فقد وافق المجلس الأعلى للهيئة برئاسة معالي المستشار الوزير محمد بكر على تشكيل لجنة قضائية عليا برئاستنا نحن المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى للإشراف على هذه الانتخابات .

ولقد أجريت هذه الانتخابات في ظروف بالغة الصعوبة استطاعت النقابة ان تعبرها وتثبت أنها قادرة على مواجهة الصعوبات .

ويرجع ذلك كله إلي حكمة أعضاء مجلس النقابة وفطنتهم وحسهم الوطني العالي .

وقد كانت هذه الانتخابات تنافسيه ترشح فيها من استوفى الشروط المقررة قانونا .

وقد أجريناها بأقصى معايير النزاهة والشفافية .

وقد جاءت نتيجتها على النحو التالي .

عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت ( 289252 ) عضوا.

عدد الأعضاء الذين حضروا ( 45983 ) عضوا.

وبذلك يكون النصاب القانوني يكون أكتمل عملاً بنص المادة 124 من قانون المحاماة.

وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة ( 45298 ) صوتاً .

كما بلغ عدد الأصوات الباطلة ( 685 ) صوتاً .

وقد حصل السيد الاستاذ :

1 – أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب وشهرته النائب الإلكترونى على عدد ( 458 ) صوتا

2- عبد الحليم علام عبد الحليم وشهرته عبد الحليم علام على عدد ( 25267 ) صوتا

3- نبيل حسن عبد السلام مرسى وشهرته نبيل عبد السلام على عدد ( 15005 ) صوتا

4- محمد رجب أحمد البرديسي وشهرته محمد البرديسي على عدد ( 247 ) صوتا

5- د . فرج عاشور محمود محمد وشهرته الدكتور / فرج الخلفاوى على عدد ( 88 ) صوتا

6- أسامة درويش أحمد سنه وشهرته أسامة درويش على عدد ( 101 ) صوتا

7- شادى طلعت إبراهيم سليمان وشهرته شادى طلعت على عدد ( 72 ) صوتا

8- أحمد على إبراهيم جمعة وشهرته أحمد جمعة على عدد ( 1969 ) صوتا

9- على محمد فتوح حسين وشهرته على محمد فتوح على عدد ( 10 ) صوتا

10- أحمد سعيد محمد على حلاوة وشهرته أحمد حلاوة على عدد ( 28 ) صوتا

11- السيد أحمد السيد أبو العنين وشهرته السيد أبو العنين على عدد ( 165 ) صوتا

12- فؤاد سعد فؤاد سعد وشهرته فؤاد سعد على عدد ( 26 ) صوتا

13- ياسر عبد اللاه محمد بخيت وشهرته ياسر بخيت على عدد ( 14 ) صوتا

14- منشاوى غانم محمد جابر وشهرته منشاوى غانم جابر على عدد ( 100 ) صوتا

15- عبد الحسيب محمد عبد العزيز إبراهيم وشهرته عبد الحسيب العدوى على عدد ( 31 ) صوتا

16- ساهر محمد إبراهيم علوان وشهرته ساهر علوان على عدد 84 ) صوتا

17- خالد كمال حافظ محمد حافظ وشهرته خالد حافظ على عدد ( 15 ) صوتا

18- عمر جلال حسن محمد هريدي وشهرته عمر هريدي على عدد ( 1618 ) صوتا

وبذلك يكون السيد الأستاذ / عبد الحليم علام عبد الحليم وشهرته عبد الحليم علام

هو الذي حصل على أعلى الأصوات ويكون الفائز بمنصب النقيب العام .

السيدات والسادة الشكر كل الشكر لله الذي أعاننا وشد من عزمنا ويسر لنا الأمور لإتمام هذه الانتخابات .

وبهذه المناسبة نتقدم بأجمل عبارات الشكر والامتنان من قلوب فائضة بالاحترام والتقدير الى كل من ساهم في إنجاز هذه الانتخابات و بصفة خاصة اعضاء المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة معالى المستشار الوزير محمد بكر رئيس الهيئة و أعضاءمجلس النقابة العامة و اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الأستاذ / مجدي سخي وكيل أول النقابة القائم بأعمال النقيب.

وكذلك نتقدم بالشكر للسادة المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين اشرفوا على العملية الانتخابية وكذا أمناء اللجان من هيئة قضايا الدولة .

ولا يفوتنا ان نوجه الشكر لرجال الداخلية الشرفاء لما بذلوه من جهد فى تأمين اللجان الانتخابية مما أدى الى انجاحها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته