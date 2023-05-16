عبد الحافظ: 11 تريليون دولار تكلفة الجرائم السيبرانية عالميا في 2023

صرح الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، بأنه هناك زيادة كبيرة في حجم الخسائر التي تتكبدها الدول من الهجمات السيبرانية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بمركز مصر للمعارض الدولية

وأشار إلى أنه بلغت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية نحو 8.4 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 11 تريليون دولا خلال العام الحالي.

وأضاف: لقد حظي الأمن السيبراني اهتمامًا كبيرًا بالدستور المصري؛ والذي نص على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من الاقتصاد الوطني، حيث تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل، والأمن السيبراني بصفة خاصة برؤية مصر 2030.

وأكد أنه تم تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني ليترجم هذا الاهتمام بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

بجانب صدور قوانين حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن قبله إنشاء المركز الوطني للاستعداد للطوارئ.

وقال عبد الحافظ إن هناك توجيهات واضحة من قِبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعطاء أهمية لقطاع الأمن السيبراني وتنمية البنية التحتية التكنولوجية مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وبلورة برامج تدريبية للعاملين للتعامل مع ملف الأمن السيبراني.

واختتم حديثه: “لقد تم الانتهاء من إعداد نسخة جديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات، وتوحيد الرؤيا الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات الدولية، وذلك لإيماننا بأهمية التكاتف وتوحيد الرؤى للتصدي للهجمات السيبرانية.

وقال الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، إن البنك المركزي يُولي اهتمامًا شديدًا بملف الأمن السيبراني،

وقد قام البنك المركزي بإنشاء قطاع خاص بالأمن السيبراني، بجانب إدارة كاملة خاصة بالتطبيقات والأمن المعلوماتي الخاص بها لمواكبة التطور الرقمي. حيث قام البنك المركزي باختبار 533 تطبيقًا ماليًّا خلال العام الحالي.

وأشاد حازم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكد من جاهزية وقدرة البنوك على التصدي للهجمات السييبرانية وتدريب العاملين وفقًا لآخِر التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف قائلًا: “تعرّض بنكان مؤخرًا لعملية هجوم سيبراني، إلا أن الفريق المصري المتخصص استطاع التصدي لتلك الهجمات؛ وذلك بفضل أحدث الأساليب والبرمجيات الخاصة والقدرات البشرية المذهلة التي تعمل جاهدة بالبنك المركزي لتحقيق أعلى معايير الأمان للقطاع المالي”.

مشيرًا إلى قدرة الفريق المصري بالبنك المركزي على تصميم عدد من البرامج والتقنيات الخاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية وفق أحدث المعايير العالمية، بل تتفوق على معظم دول العالم.

واختتم حديثه مشيرًا بحلول الوقت المناسب لإعداد المنظومة البشرية القادرة على صنع فارق حقيقي للتعامل مع التطور الكبير والسريع في الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وعبّر محمد الصعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة، الشركة المنظمة للمؤتمر والمعرض، عن سعادته البالغة بانطلاق أعمال مؤتمر ومعرض CDIS-Egypt.

ولفت إلى أن الحدث يأتى في توقيته الحالى تماشيًا مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتعزيز قدرات الأمن السيبراني في مصر.

وأضاف أن CDIS-Egypt يأتي بمشاركة غير مسبوقة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية والمعنيين بالأمر، وتعتبر هذه المشاركة إضافة قوية ومهمة للحدث، لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك مناقشة أفضل الممارسات لحماية اقتصاد البلاد وأهم المواضيع الخاصة بملف الأمن السيبراني.

وشدد على حرص شركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة على تكوين تحالف قوي من كبرى الشركات وهي: شركة بي دبليو سي للإستشارات الدولية وهي الشريك المعرفي للمؤتمر،

وشركة إيفنت هاوس، وشركة بيريز كوميونيكيشن وشركة برانديت كايرو، على تنظيم المؤتمر استمرارًا لهذه الجهود ولجمع المتخصصين في الأمن السيبراني والخبراء وصناع القرار من القطاعين العام والخاص.

وأضاف قائلًا: نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم بشكل كبير في نمو السوق المحلية والتقدم الشامل للدولة في مجال الأمن السيبراني،

وتشمل أجندة المؤتمر والمعرض العديد من المحاور والموضوعات المهمة، التي سيتم مناقشتها من خلاله، ومن بين هذه الموضوعات: جهود بعض الدول الشقيقة في تحقيق الأمن السيبراني،

وكذلك تحقيق إدارة المخاطر والصمود على المستوى الوطني، ومناقشات ملهمة عن الحوسبة السحابية والأمان السيبراني على المستوى الوطني، واستخدام الذكاء الاصطناعي والاستخبارات لتحديد التحذير المبكر للأزمات،

بجانب التوعية المجتمعية بأهمية الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على أهم التكنولوجيات الخاصة بالأنظمة الدفاعية،

بجانب استخدام التقنيات الذهنية والذكاء الاصطناعي لإدارة حلول الإنترنت الضخمة، والوقاية من الاحتيال الرقمي وإدارته في صناعة الخدمات المالية، وحماية الأطفال عبر الإنترنت: تحقيق التوازن بين الحماية وتمكينهم، والحروب السيبرانية.

يأتي مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT برعاية عدد كبير من كبرى الشركات الدولية، وهي: شركة هواوي، ومايكروسوفت، وLiquid C2، وسايشيلد، و”إي فاينانس”، وFortinet، وكاسبرسكي.

كما سيشمل مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنطمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT، إطلاق هاكاثون “WE Innovate”،

والذي يختص بريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني، تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERET دعمًا وتمكينًا للشباب المهتم بملف الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.