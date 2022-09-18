عبد الحافظ: 1.7 مليون دولار خسائر الشركات من الهجمات الإلكترونية في الدقيقة

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، إن حجم خسائر الشركات نتيجة الهجمات الإلكترونية يصل إلى 1.7 مليون دولار في الدقيقة، وذلك وفقا لآخر إحصائيات.

وأضاف عبد الحافظ، أن الدول تبذل جهودا كبرى لتوفير جميع العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ بعض المبادرات الوطنية منها مبادرة احمي جهازك.. تحمي مؤسستك، وتدريب كوادر القطاعات الحرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السادس لأمن المعلومات الذي يعقد علي مدار يومي 18 و19 سبتمبر وترعاه المال إعلاميا.