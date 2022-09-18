عبد الحافظ : مصر ضمن أكثر 20 دولة في العالم معرضة للهجمات السيبرانية

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، إن مصر ضمن أكثر 20 دولة حول العالم معرضة للهجمات السيبرانية.

وأضاف عبد الحافظ، أن الدول تبذل جهودا كبري لتوفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي. ولفت إلى أن مصر فى قائمة أسرع 10 دول نموا في مجال الشمول الرقمي لعام 2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر السادس لأمن المعلومات الذي يعقد علي مدار يومي 18 و19 سبتمبر وترعاه المال إعلاميا.

وألمح إلى أن المركز يعمل على عدة محاور ، تتضمن الإجراءات الاستباقية لمنع الهجمات وتحليل بيانات الهجمات الواردة على مصر، إضافة إلى توعية المواطنين وموظفى الدولة بمخاطر الهجمات الإلكترونية.



وأضاف أن المركز يعمل به ما يقرب من ٨٠ مهندسا مع استهداف المزيد من العاملين في وقت لاحق.