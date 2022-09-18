عبد الحافظ: العالم يشهد تهديدات سيبرانية بنحو 648 حادثة في الدقيقة

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، إن العالم يشهد تهديدات سيبرانية بنحو 648 حادثة لكل دقيقة، وذلك وفقا لآخر إحصائيات.

وأضاف عبد الحافظ، أن حجم الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني يصل إلى 280 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.

وأشار إلى أن هناك 4 أطر تم إعدادها لحوكمة الأمن السيبراني، ممثلة في الإطار العام للأمن السيبراني، وإطار يتضمن الاعتماد على الكوارد البشرية، وآخر للانترنت بالإضافة إلى إطار للأنظمة الحرجة.

ونوه بأن هناك عدد من المبادرات الوطنية التى تم إطلاقها لحماية البنية التحتية الحرجة بهدف إكتشاف الثغرات من خلال فحص العناوين دوريا والحماية ضد الهجمات.

جاء ذلك خلال المؤتمر السادس لأمن المعلومات الذي يعقد علي مدار يومي 18 و19 سبتمبر وترعاه المال إعلاميا.