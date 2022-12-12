عبد الجواد: شركات الأدوية بمصر لديها فرصة كبيرة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والخليجية

قال عمر عبد الجواد الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة “ابن سينا فارما”، إن الشركات العاملة بقطاع صناعة الأدوية في السوق المحلية لديها فرص كبيرة للتصدير إلى االقارة الأفريقية ودول الخليج.

ولفت إلى مصر تعتبر من أكبر الدول في تصنيع الدواء وتغطي حوالي ٨٠% من الاستهلاك المحلي ذاتيًا، موضحًا أن بعض الدول المجاورة ومن بينها السعودية تعتبر بلدانا مستوردة.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة الأخيرة من القمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية المنعقدة اليوم، أن الشركات المحلية من الممكن أن تستغل تلك الفجوة للتصدير، لافتًا إلي أن حوالي ٧٠% من استيراد القارة الأفريقية يأتي من الهند.

ونوه بأن زيادة التكلفة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه مصنعي الدواء بالسوق المحلية، في ظل خضوع المصنعين للتسعير الجبري المقرر من هيئة الدواء المصرية.