عبدوش: «IBM» تستهدف توظيف حلول التكنولوجيا داخل المؤسسات

قال وائل عبدوش، مدير شركة «آى بى إم مصر» إن إستراتيجية الشركة المستقبلية ترتكز على العمل مع كافة المؤسسات لتوظيف حلول تكنولوجيا المعلومات مثل الحوسبة السحابية الهجينة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليلات البيانات والأمن الإلكترونى لمساعدة المؤسسات وصناع القرار على تطوير بنية تحتية متطورة يمكن من خلالها إتاحة خدمات رقمية للمواطنين خصوصاً فى ظل الطفرة التكنولوجية التى يشهدها العالم.

وأوضح لـ «المال» أن «IBM» تسعى بعد الاستحواذ على شركة «RED Hat» لمساعدة المؤسسات على تسريع تحولها نحو اعتماد خدمات الحوسبة السحابية الهجينة وبناء أنظمة موحدة مصممة لضمان تعزيز تكامل عملياتها لجعلها أكثر استجابة لبناء ما يسمى بالمؤسسات المعرفية بالمؤسسات المعرفية Cognitive«enterprises».

وكشف أن شركته تعتزم خلال مشاركتها هذا العام فى معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى» استعراض أحدث الحلول والخدمات التقنية داخل جناحها بالإضافة إلى تبادل الخبرات والكفاءات الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ستشارك أيضا فى الكلمة الافتتاحية والعديد من الندوات فى المعرض لعرض أحدث حلول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وعلى صعيد مشروعات التحول الرقمى، قال «عبدوش» إننا نعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية فى معظم المشروعات الوطنية، ومن خلال العديد من المبادرات التى ساهمت فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للكوادر البشرية بداية من مشروع الرقم القومى ومشروع الشباك الموحد مع الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة ومشروع ميكنة مصلحة الضرائب والصوامع.

وتابع: «قمنا هذا العام بالإعلان عن العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية مثل التعاون مع شركة مصر للطيران من خلال توفير تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعى وطرح اتجاهات جديدة ومتميزة لتغيير تجربة المسافرين وضمان الأمن والمرونة والكفاءة التشغيلية الخاصة بعملياتهم، الأمر الذى يعد نموذجا جيدا على توجه القطاعات الاقتصادية لاستخدام حلول التكنولوجيا فى تحديث بنيتها التحتية وتقديم خدمات رقمية لعملائها خصوصا فى ظل أزمة (كوفيد- 19) التى يشهدها العالم.

وألمح إلى أن الشركة تعاونت أيضا مع المصرية للاتصالات لتطوير شبكات الاتصالات وتسريع وتيرة التحول الرقمى باستخدام إستراتيجية السحابة الهجينة المعتمدة على المصادر المفتوحة وذلك بتطبيق حلول «IBM Cloud Pak for Automation» لتطوير أداء شبكات الشركة وتزويد عملائها بخدمات يعتمد عليها طوال الفترة التى يتضاعف خلالها الطلب على شبكات الاتصالات.

وعن نصيب مصر من خطة الشركة تدريب 30 مليون شخص خلال 2030، علق قائلا: يمثل هذا الإعلان التزاماً واضحاً وطويل المدى من قبل شركة «IBM» لبناء المهارات الرقمية للأجيال الجديدة، معتبرا أن تمكين الشباب المصرى بالمهارات الجديدة وتزويدهم بالأدوات اللازمة من أهم أولويات الشركة فى مصر عبر أكثر من صورة أولها التعاون مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لتأهيل وتدريب الطلاب المصريين على استخدام أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية والأمن السيبرانى من خلال منصة «IBM»الأكاديمية للمهارات«IBM Skills Academy» ومبادرة أفريقيا أمة رقمية IBM Digital Nation Africa بهدف تنمية قدراتهم الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل الحديث.

وقال إن المحور الثانى يتمثل فى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مبادرة بناة مصر الرقمية وتأهيل وتدريب الطلاب الذين يتم اختيارهم من جانب الوزارة على استخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة لشركة IBM مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء وذلك من خلال منصات IBM التعليمية، علاوة على إطلاق أول نموذج لمدرسة P-TECH فى سبتمبر 2019 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهو نموذج يجمع بين التعليم الفنى والجامعى ويهدف إلى توفير فرص تعليمية متخصصة فى مجال التكنولوجيا لبناء المهارات والخبرات اللازمة للشباب وتأهيلهم لسوق العمل الحديث.

بالإضافة إلى التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI لتطبيق منصات IBM التعليمية وتزويد الطلاب المصريين بالمهارات اللازمة وإعدادهم لسوق العمل.