عبده علوان: 4 آلاف ماكينة للبريد بنهاية عام 2023

أكد عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن التدريب للعاملين بالهيئة يمثل حلقة الوصل بين لتطوير وتحسين مستوى الخدمة، والهيئة منحت التدريب بعد كبير وخصصت ميزانية كبيرة لذلك، بداية من أصغر موظف لأكبر موظف وتم التعاقد مع عدد من الهيئات والمؤسسات لمنح العاملين دورات تدريبية، متابعا:” يتم تدريب العالمين على آلية التواصل وفن التواصل مع الجمهور ومجال عمل الهيئة وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، كمل أن الهيئة تولى ذوى الهمم اهتمام خاص وتم مراعاة ذلك أثناء عملية تطوير للمكاتب المختلفة على مستوى الجمهورية سواء من خلال تخصيص موظف خاص للتعامل معه أو تهيئة الشبابيك لذلك، وسيتم توفير كراسي مخصصة لذوى الهمم.

وأضاف عبده علوان، خلال كلمته اليوم، أثناء زيارة لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، لمقر الهيئة، أن تنافسية السوق وثقة المواطن من أهم الموضوعات للهيئة، خاصة وأنها المؤسسة الوحيدة الموجودة فى مختلف ربوع الجمهورية مما عزز ثقة المواطنين وهناك تناغم بين المواطنين والهيئة، خاصة وأن أكبر حصيلة خاصة بالتوفير فى الهيئة ، ويتم تعزيز الثقة من خلال التطوير المستمر طوال الوقت.

وفيما يخص خطة نشر الماكينات، استكمل علوان:” جاءت لتعزيز هذا الهدف لمواكبة التحول الرقمى الذى شرعت الدولة فى تطبيقه، والتطبيقات لن تكون تقليدية ولكنها ستكون بمثابة إضافة جديدة لتقديم المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين وسيكون لدينا 4 آلاف ماكينة بنهاية عام 2023، وجارى تعزيز خدمات تطبيق “يلا” لخلق حالة من الولاء للعملاء وتعزيز قدراتهم ويتم التنسيق المستمر مع المواطنين.

وفيما يخص توظيف نسبة ال5% من ذوى الإعاقة بالهيئة، أكد علوان أن كل الشركات التابعة للهيئة ملتزمة بتنفيذ هذه النسبة خاصة فى حال وجود لياقة بدينة تسمح لهم القيام بهاذ العمل، كما أن ملف العلاج الطبى للعاملين شهد اهتمام أيضا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعاملين وأسرهم.

واستكمل علوان:” وللتيسير على المواطنين سيتم توزيع 7 الأف ماكينة طباعة وتصوير على المكاتب التى تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين على عمليات تحويل الأموال لتحسين مستوى الخدمة وسهولة الحصول عليها وذلك فيما يخص طلب نسختين من بطاقة الرقم القومى كل ذلك فى إطار سهولة الخدمة وتذليل العقبات إن وجدت”.

اتصالات النواب توصي بزيادة السيارات المتنقلة وماكينات الـ atm لهيئة البريد

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الهيئة القومية للبريد تشهد حالة من التطور الرقمى ليتواكب مع ايتراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأشار النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال كلمته فى الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة ،اليوم ،للهيئة القومية للبريد وبحضور وفد لجنة الاتصالات بمجلس النواب : أن زيارة اللجنة لهيئة البريد، من الزيارات الهامة، لاسيما في الوقت الذى نتحدث فيه عن التحول القومى، وقيام الدولة بخطوات كبيرة في ذلك القطاع، مشيرا إلى أن هيئة البريد كانت من أولى الهيئات التي طبقت التحول منذ العام الماضى، حيث أصبح من المتاح لدى مكاتب البريد استخراج براءة ذمة وشهادات ميلاد وغيرها من المستخرجات الرقمية.

وأضاف بدوي، تلك الخدمات الجديدة، من شأنها التيسير على المواطنين و توفير الوقت والجهد، كما تعيد الثقة بين الموظف الحكومى والمواطن.

وأشار بدوي، إلى أن اللجنة كان لها عدد من التوصيات بشأن الهيئة القومية للبريد، وهو ما التزمت به الهيئة وقامت بتنفيذه في اطار التعاون المثمر بين الهيئة واللجنة، موجها الشكر للهيئة على ذلك.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، علي عدد من التوصيات الجديدة لتطوير الهيئة القومية للبريد، منها العمل على زيادة عدد السيارات المتنقلة للبريد لتسهيل تقديم خدمات المعاشات بالقرى التي لم تصلها خدمات التحول الرقمى، وكذلك للتسهيل على ملايين المواطنين خاصة في أيام صرف المعاشات.

وشدد النائب أحمد بدوي على أهمية السرعة فى توصيل خدمات التحول الرقمى لمكاتب البريد التي لم يصلها التحول الرقمى حتى الآن.

وقال : أن اللجنة رصدت عدد من المكانب التي لم يصلها خدمات التحول الرقمى وستقوم بتسليمها للهيئة.

وأشار النائب أحمد بدوى إلى إنه من بين التوصيات التي تراها اللجنة، أهمية الإسراع في تركيب ماكينات atm، بمكاتب البريد التي لا يوجد بها ماكينات، مشيرا إلى أن نواب اللجنة أعدوا رصد كامل لمحافظات الصعيد والدلتا لرصد احتياجات المواطنين بمكاتب البريد.

وقال إنه من بين التوصيات، الاهتمام بأسر العاملين في الهيئة القومية للبريد لاسيما وأن لدى البريد نحو ٤٣ الف موظف، مايتطلب الاهتمام بهم وأسرهم، وهو ما يساعد في تطوير وتحسين بيئة العمل، فيما أكد عبده علوان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد، الدعم المستمر من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سواء على مستوى تطوير الخدمات بالهيئة أو الدعم في موازنة الهيئة.