عبده علوان يكلف 8 رؤساء قطاعات فى البريد بمهام جديدة (منشور)

لمدة عام ويتم تقييم الأداء كل 3 أشهر

قرر عبده علوان القائم بأعمال رئيس هيئة البريد إسناد مهام جديدة لرؤساء 8 قطاعات بالهيئة بدلا من مناصبهم الحالية وذلك لمدة عام.



وبحسب المنشور الذي حصلت المال علي نسخة منه ، تشمل القطاعات الثمانية كلا من بريد شمال الدلتا والجيزة ومصر العليا وشرق الدلتا ومصر الوسطى والقاهرة ووسط وغرب الدلتا .

ويتم التقييم كل 3 أشهر بناء علي معايير منها مؤشرات الأداء المالي والإداري والاستفادة من العنصر البشري ، إلي جانب الحد من الاختلاسات والتجاوزات ، ومراقبة النقدية في الخزن وإيداعات ومسحوبات البنوك .

بالإضافة إلى نشر الخدمات البريدية الحديثة والتواصل مع العاملين والإدارات الوسطى ، علاوة على توفير الموارد والمستلزمات التشغيلية وضمان صيانة ونظافة مكاتب البريد.

وحققت الهيئة القومية للبريد خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (2019/2020) فائضًا ماليًا يصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه فى العام المالى الماضى (2018/2019) .

وتعمل الهئية على تنفيذ خطة من 4 محاور أساسية حتى 2022، على رأسها تنمية محفظتها المالية، وتعظيم ربحيتها من خلال تنمية العائد على الاستثمارات، وزيادة إيرادات الخدمات والاستغلال الأمثل للأصول.

ويستهدف المحور الثانى إرضاء العميل من خلال تيسير نظم وإجراءات تقديم الخدمات، والتحول إلى مقدم خدمات متكامل وتقديم الخدمات الحكومية من خلال مكاتب البريد، فضلا عن المحافظة على ولاء العملاء الحاليين وكسب جدد .

ويرتبط المحور الثالث بإرساء قواعد الحوكمة وتطبيق قواعد الشمول المالى، والتحول إلى اللامركزية فى الإدارة، إلى جانب تطوير وتحديث البنية التحتية والتكنولوجيا، وتطبيق معايير الجودة الشاملة.

ويتعلق المحور الرابع بترضية العاملين من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، ورفع كفاءة الأفراد وتنمية مهاراتهم، والاستغلال الأمثل للمورد البشرى.