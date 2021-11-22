استثمار

عبدالوهاب يستعرض الفرص أمام 18 شركة بحرينية مهتمة بالاستثمار في مصر

وتناول اللقاء تبادل الرؤي حول تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة، من خلال استغلال الميزات التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة
أحمد إسماعيل 9:43 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 9:43 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من رجال الأعمال البحرينيين برئاسة أحمد بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، وبمشاركة رؤساء 18 شركة من كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالاستثمار في مصر في مختلف القطاعات، والتي تشمل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، الطاقة، الرعاية الصحية، التعليم، البنوك، الاستشارات المالية والخدمات، الطباعة والتغليف، والتطوير العقاري، وذلك لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين من خلال وضع استراتيجية وآلية عمل لزيادة الاستثمارات البحرينية في مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رئيس هيئة الاستثمار إلى جمعية رجال الاعمال البحرينيين خلال زيارته الترويجية إلى المنامة خلال شهر أبريل الماضي.

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وتناول اللقاء تبادل الرؤي حول تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة، من خلال استغلال الميزات التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة وبوابة للاستثمار في القارة الأفريقية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية وكذا الاطلاع على الخدمات المقدمة للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين.

وقام عبد الوهاب باستعراض أهم الفرص الاستثمارية خاصة بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مما أتاح للمستثمرين البحرينيين معرفة ما يتوافق من الفرص الاستثمارية مع توجهات كل شركة وخططها الاستثمارية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ليرتقي لمستوى الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ولتواجد كافة عوامل التكامل الاقتصادي بين البلدين.

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ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين البحرينيين لبحث فرص الاستثمار على أرض الواقع في مصر، ومتابعة قصص نجاح الشركات الخليجية العاملة في مصر، والتي تمثل دليلا واضحا على كفاءة بيئة الأعمال في مصر، والتي شهدت تطورات غير مسبوقة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام الماضي.

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كما أكد عبد الوهاب سعي الهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة توسعات الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، فضلا عن تعريف مجتمع الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينيين على تنوع المجالات المتاحة للاستثمار أمام الشركات البحرينية، موضحا حرص الشركات البحرينية على دراسة الفرص الاستثمارية في مصر، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مستثمري البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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